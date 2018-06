Echo mucho en falta a Saúl

No nos equivoquemos: a todos nos gustaría tener a Messi en nuestra selección. Como todos elegíamos primero, y sin pestañear, al mejor de la pandilla en las pachangas. Bueno, menos los argentinos. Tienen al mejor jugador del mundo y no solo no le aprovechan, sino que le critican. Lo más grave es que lo que está pasando no nos pilla de sopetón, sino que se veía venir. Hace dos o tres años que no tienen el perfil y/o el entrenador correcto. Aunque aún está a tiempo y yo no daría a Argentina todavía por muerta. Un Mundial se gana siempre de menos a más, pues es en los cruces cuando realmente hay que dar el nivel.

RUSIA, EL ANTÍTESIS

Equipos versus selecciones

Rusia y Croacia han empezado fuertes. Me llama la atención con la facilidad con la que están ganando los rusos, que se están manejando con soltura en ataque y defensa, apoyados en la contra y en un engranaje propio de un equipo, más que de selección. Falta por ver qué hacen en un contexto más exigente, ante rivales teóricamente menos en forma pero con más potencial y experiencia. Ahí puede salir a flote Argentina, si convierte en una ventaja tener a Messi; no en una rémora. No están aprovechando el potencial de Leo, rodeándole de individualidades en lugar de hacer un bloque a su medida.

MIS FAVORITAS

Brasil y Bélgica van fuertes

Habrá quien piense que lo mío con Bélgica es obsesión, pero es que si ya me gustaba mucho su propuesta y sus futbolistas en la Eurocopa ahora aún más. Son los mismos más curtidos, por lo que estoy convencido de que les queda mucho por hacer en Rusia. Brasil, por si las había, disipó cualquier duda ante Costa Rica: es una de las grandes favoritas, sino la que más. Hicieron una segunda parte sobresaliente, demostrando que tienen un montón de recursos y, aunque no se vaya a hablar tanto de ellos como de Neymar o Coutinho, a dos centrales a un nivel espectacular: Thiago y Miranda.

FALTA EQUILIBRIO

No acabo de ver a España

Parto de la base de que en un Mundial, aunque a mucha gente se le olvide, no se gana fácil. Y de que lo que más falta le hacía a España era sacar adelante los primeros partidos para tener tranquilidad. Dicho eso, que quede claro que no termina de gustarme defensivamente. No le veo una estructura clara por detrás del balón; quizá porque solo hay un medio para equilibrar, Busquets, o porque si juega Koke hay algo que no acaba de funcionar. Yo echo mucho en falta a Saúl, que podría aportar lo que hace falta: apoyos a 'Busi' y alternativas con balón, a la par que llegada a puerta. Si se dominasen por fin las dos áreas, que al final es lo que se premia en este tipo de competiciones, España se convertiría en el rival más temible. Por eso, espero que Saúl adquiera protagonismo en los próximos partidos, visto que la alternativa de Lucas tampoco soluciona demasiado.

NOMBRES PROPIOS

De Gea, Keylor y Rebic

Cada uno por una cosa, los tres se merecen el comentario. De Gea confirmó ante Irán que no está a su mejor nivel, pero estoy convencido que el refuerzo grupal del que ha gozado se verá recompensado con paradas que den la razón a Hierro, al que le están dando palos ya sin merecerlo. De mi amigo 'Key', qué decir; pese a la derrota ante Brasil, la eliminación y las eternas dudas, cada partido demuestra que es uno de los mejores porteros del mundo. Del delantero menos conocido de Croacia, aparte de su golazo, me quedo con su manera de fajarse y ofrecer alternativas.



