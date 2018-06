O hay 100 millones para fichar o habrá más ventas

A falta de pequeños detalles, el Valencia ha dejado cerrado este fin de semana el fichaje del jugador francés de Lyon, Moutcar Diakhaby. Se trata de una gran apuesta del director deportivo, Pablo Longoria. El joven ojeador asturiano ha decidido apostar una gran suma de dinero por un central que esta temporada, según los que lo han visto, ha dejado muchas dudas en el campeonato francés. Apostar por futbolistas jóvenes no es nada malo. De hecho, este tipo de apuestas siempre son bienvenidas pero resulta llamativo que el Valencia que ha tenido que trabajar duramente para cerrar la venta Joao Cancelo a la Juventus para cuadrar el balance, ese mismo Valencia que sigue sin fichar un buen lateral derecho, un extremo izquierdo o incluso un buen recambio para Dani Parejo, se haya gastado tanto dinero en una posición en la que a priori tiene al menos tres muy buenos centrales, a no ser que vayan a vender a Paulista, Murillo o Garay, lo cual de entrada me parecería perder nivel y no creo que lo hagan.



Una reflexión

Sin juzgar ni muchísimo menos al joven central francés, porque lo bueno o malo que dé en Valencia será por lo que le tenemos que juzgar, sí que me hago una reflexión con la llegada de Diakhaby. Si el Valencia, se ha lanzado al mercado para firmar a un central por casi 15 millones de euros creo que la venta de Cancelo no será la única importante que haga el Valencia en los próximos dos meses. Se trata de lógica financiera. Si con la venta de Cancelo el Valencia todavía no habrá cuadrado su balance de la actual temporada se hace raro pensar que con los ya fichados, Kondogbia y Racic, más Diakhaby, y a falta de tener que cerrar las llegadas de un delantero, un lateral y la gran inversión que el club sigue dispuesto hacer en Guedes, solo nos quedan dos alternativas: O Peter Lim ha decidido invertir dinero en el Valencia este verano o será casi imposible poder fichar todo eso sin que haya alguna venta más, ya que estaríamos hablando de una inversión en fichajes superior a los 100 millones de euros.



Sobre Peter Lim

Es posible que Lim se haya ilusionado de nuevo con un proyecto Champions y quiera invertir en su equipo, pero si hacemos caso a las personas que dirigen el día día del club, en ningún caso el asiático les ha comunicado que este verano vayan a tener más dinero disponible porque haya una inversión que proceda directamente de los fondos propios del singapurense. Es cierto que el Valencia ha logrado en las últimas semanas un gran balón de oxígeno procedente de los juzgados de Bruselas, pero ese balón no es tan grande como para permitirle al Valencia una inversión tan alta de fichajes este verano si no es porque hay alguna venta más o porque Peter Lim pone dinero de su bolsillo una vez más.



Invertir el dinero

El pasado viernes, debatía en la radio con el guitarreta Carlos Bosch sobre el fichaje Diakhaby. Él decía que daba por hecho que en el club tenían previsto los fichajes de ese necesitado lateral, de ese necesitado delantero y de esos dos extremos izquierdos junto a la inversión por el central francés. Por mi parte, argumentaba que entendiendo a Pablo Longoria en su apuesta por el central, jamás me hubiera gastado ese dinero en un a priori cuarto central. Sinceramente creo que el Valencia todavía no está al nivel de poder comprar fondo de armario a ese precio cuando tiene tanto talento por añadirle a un equipo que va a pelear en Champions y que va a necesitar ser, como mínimo, cuarto otra vez en la liga. Por suerte para el Valencia, no soy director deportivo, pero si soy periodista y tengo la suerte de poder opinar respecto a los acontecimientos y conforme a la información que manejo. Por eso, creo que el Valencia podría haber invertido ese dinero que vas a gastar en el defensa del Lyon en un delantero más caro, en un extremo más caro o en comprar un gran lateral derecho.



Un gran lateral

Para explicarme, preferiría que el Valencia CF fichará un delantero de 40 millones de euros y esos millones del francés los hubiera metido en gol o hubiera preferido que el Valencia CF fuera fuerte a por un gran lateral derecho de los que hay algunos en el mercado. Darmian, Meunier, Aurier? son laterales que están disponibles y que son caros pero puestos a apostar fuerte creo que el Valencia CF debería haber invertido mucho dinero en esa posición y firmar un gran lateral que le hiciera tener una línea defensiva de primer nivel europeo y con las garantías para ir a la Liga de Campeones con mucho nivel. Las próximas semanas nos enseñaran donde está el truco y si realmente todo es una estrategia de Peter Lim para volver a invertir en el club y no encarecer los fichajes. A día de hoy, me cuesta ver una inversión de 100 millones en fichajes si no hay alguna venta más.