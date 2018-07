Ahora es cuando más quiero a Guedes

Portugal cayó eliminada este sábado del mundial de Rusia frente a una Uruguay mucho más efectiva y competitiva a la hora de la verdad. Ese partido fue mirado con lupa por los valencianistas como lo ha sido todo el mundial que ha realizado la selección de Portugal. En València se miraban los partidos del combinado luso por la actuación que pudiera tener Gonçalo Guedes y que iba determinar las opciones reales del Valencia CF para poder cerrar su fichaje este verano. Desde el inicio, el seleccionador luso confió la delantera a Guedes junto al gran adorado, y desaparecido cuando tocaba, Cristiano Ronaldo, y buscó con los dos la velocidad para jugar a la contra y tratar de hacer un buen Mundial.

Sin embargo, pese a los deseos que llegaban desde París y Qatar para que Guedes se saliera en Rusia y su precio aumentara mucho, la realidad ha sido bien diferente porque Guedes ha hecho mal Mundial. El ya ex valencianista ha estado muy flojo, no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él y, por supuesto, no ha hecho que su valor en el mercado sea mayor del que tenía antes de comenzar la cita en Rusia. Sin duda, ese poco brillo del portugués en el Mundial debe ser clave para que los próximos días el Valencia sea capaz de convencer al París Saint-Germain de que su oferta de 40 millones es la mejor que va encontrar el club francés este verano por el jugador.



Solo puede mejorar

Las malas actuaciones de Guedes en Rusia han generado muchas dudas el entorno valencianista sobre la conveniencia o no de gastar 40 millones o más en el futbolista. Además, esas dudas seguro que le han entrado a los posibles competidores del Valencia a la hora de intentar el fichaje del jugador. Ahora bien, este es el mejor escenario que se podría encontrar el Valencia para fichar al que tiene pinta de futuro 'crack' del fútbol europeo. Este es el momento para irse a Qatar, a París o donde haga falta y fichar al futbolista. Un futbolista en el que cree a ciegas el Valencia, Marcelino y su cuerpo técnico, y por supuesto el máximo accionista, Peter Lim. El asiático lleva intentando fichar a Gonçalo desde hace casi ocho meses porque sabe que el jugador en Mestalla con la confianza de Marcelino, en el sistema de Marcelino y en el entorno que le brinda la ciudad de València, es un futbolista que solo puede mejorar lo que ya enseñó el pasado curso.



Las alternativas

Es cierto que el Valencia ha barajado muchas alternativas interesantes en el mercado las últimas semanas. Desde la consulta hecha por Pedraza, jugador del Villarreal, hasta otras de muchísimo nivel como las del francés Thauvin, la del mexicano Lozano, la del belga Hazard, o la del brasileño del Girondins, Malcom. Seguro que el Valencia ha manejado más nombres pero les puedo asegurar por la información de la que dispongo que todos esos futbolistas han sido tanteados por el club de Mestalla en las últimas semanas. Una persona del club me decía estas semanas que encontrar futbolistas que quieran venir ahora al Valencia es muy fácil, que incluso este verano tienen dinero para plantearse operaciones que el pasado verano eran absolutamente impensable en los de Mestalla, pero el Valencia quiere a Guedes. Lo quiere porque sabe que cualquiera de los otros nombres por mucha calidad que tengan, tendrían que venir al Valencia, acoplarse y demostrar que pueden rendir en Mestalla, en LaLiga y por supuesto también en la Champions League.



Están convencidos

Es razonable que el aficionado pueda dudar cuando se hacen operaciones de tantísimos millones de euros, por eso se ha debatido mucho en los últimos días sobre el precio del francés Diakhaby, eso es algo lógico y que nadie va a poder cambiar porque pertenece a la salsa que hace el fútbol un deporte tan universal y que mueve tantos sentimientos. La clave de esto está en la confianza, porque cuando un club va hacer una operación tan importante a nivel económico lo más importante es estar convencido de que apuestas por el jugador correcto. En la zona noble de Mestalla están convencidos de que el Valencia ahora mismo tiene a su mejor futbolista en Gonçalo Guedes, pese a que ni la segunda vuelta ni el Mundial han estado al nivel de lo que el portugués enseñó los primeros tres meses de competición en València.

Yo confío ciegamente en Guedes porque le visto hacer cosas a una velocidad que muy pocos pueden tener en el mundo del fútbol y creo que, como me dijo un buen entrenador, la diferencia entre los futbolistas de Primera, de Segunda o de regional no es solo la calidad sino la velocidad a la que son capaces de ejecutar los movimientos dentro un terreno de juego. A Guedes le hemos apodado en Valencia la 'MotoGP' y eso no es una casualidad, eso significa que le hemos visto hacer cosas de auténtico 'crack' mundial. Con calma, con paciencia, con apoyo y con el valencianismo llevándolo en volandas veo a Guedes como ese futbolista capaz de coger la bandera de otros como el Piojo López, David Villa y otro largo etcétera de jugadores que levantaron de sus asientos a Mestalla y sobre todo que consiguieron tocar metal y hacer tocar el cielo al valencianismo.



Háganos soñar

El Valencia no se olvidado de Guedes y de hecho le dado muchísimo cariño las últimas semanas en la redes sociales al futbolista. Desde ayer el portugués ya no es futbolista del Valencia porque su cesión finalizó el sábado a las 00:00 de la noche. Tras la llegadas de Kondogbia, Racic y Diakhaby el club trabaja en el fichaje de Gameiro, de un buen lateral derecho y quiere cerrar a su estrella, que llama Gonçalo Guedes. Yo soy de Guedes, ahora que hay dudas soy más que nunca porque sé lo que puede dar y además porque el nano se ha mojado y mucho por jugar en Mestalla y no sólo ahora si no también cuando estaba en la cresta de la ola. Yo quiero esa Ducati con la camiseta del Valencia cabalgando y haciéndonos soñar.