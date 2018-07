Estilo indiscutible

El Valencia está peinando el mercado para obtener un once competitivo. La llegada de Diakhaby permite intuir que la defensa será rocosa y elástica, como es el centro del campo, gracias a Kondogbia. Quizá caro para su temprana edad, pero asumible para las arcas. Si miramos videos suyos encontramos aciertos y desaciertos, como con todos, y gol en las incorporaciones. También desea venir Gameiro, un tipo con altos números: la edad, los minutos jugados y los goles que marca. Para lo bueno y para lo malo. Lo importante, a falta de crack mundial, es también encontrar un estilo que marque época, indiscutible. Sea bonito o deslucido. El Mundial es buen vivero para analizar todos los existentes.



Maradona

Rusia lo tiene, aunque juegue feo. España lo ha perdido. Era casi imposible mantenerlo, tenía jugadores para intentarlo, se ha intentado, pero no ha podido ser. Somos la España de antes. Desde hace meses. Previsible, sin ritmo, y con una alineación „y una convocatoria„en la que no estaban los mejores. De Gea no paró ni por intuición. En los penaltis, volvió a quedar en evidencia. Si no tienes estilo, al menos tienes que tener al crack de titular. Messi no lo fue esta vez para Argentina. Al menos, nos ahorraremos ver a Maradona. Maradona no es una persona cualquiera, que cantaba Calamaro. Es difícil hacer entender a las nuevas generaciones lo que supuso ese señor para los que le vimos jugar.



Legends

Era una época de fútbol duro, con marca al hombre, sin cámaras slow motion, un rudo defensa podía seguir a un delantero rompiéndole el tobillo, fisurándole las costillas o hasta clavándole alfileres, sin que el resto del planeta se coscara. Con todo eso, Diego ganó un Mundial marcando los goles más importantes de la historia del fútbol. El problema es que el de 2018 también pasará a la historia. La FIFA, al parecer, le paga muchos 'boniatos' por ser del programa Legends, que muestra en partidos a "embajadores" del fútbol. Mi amigo y maestro Vicente dijo una vez que "Maradona es el primer producto de marketing de la historia del fútbol". Pero nadie estaba preparado para eso. Diego traspasó fronteras y continentes, anunciando hamburguesas o recomendando a los niños no caer en las drogas (sic).



Napoli

El que cayó en ellas fue él, en la época del Barça, como tantos en los ochenta, sin conocer nadie sus peligros y consecuencias. Olvidamos con frecuencia que no fue el único. Luego, tras romperle el tobillo Goikoetxea, se largó de España y se asentó en Nápoles, donde es un dios. Lo puedo constatar literalmente, porque escribo este artículo desde esa ciudad. Aquí, 'el Diego' es una madonna más en las calles. Con el equipo napolitano fue feliz y ganó dos scudettos, una copa de la UEFA, una Copa de Italia y una Supercopa. Casi nada. En el Mundial de Italia '90, a la anfitriona le tocó en semifinales jugar contra la Argentina de Maradona€ en Nápoles.



Italia

Un titular de Diego en un diario italiano reclamaba en la víspera el apoyo de los tifossi al equipo albiceleste: «Napoli, solo ti amo io€». Dicen que aquel día, el San Paolo 'tifó' a la Argentina. No fue tanto, pero Argentina eliminó a Italia, en Italia, por penaltis. Luego perdió la final contra la Alemania de Matthaus. A partir de ahí, comenzó el ocaso. Ese mismo agosto, ya tuvo problemas con la policía italiana, y a la semana siguiente le cazaron de juerga en una discoteca marítima. En abril del 91, en su país, cayó en una redada. Desde entonces, su figura naufragó y emergió cual Ave Fénix en numerosas ocasiones. Este mismo señor que está en Rusia no tiene nada que ver con el entrenador de la albiceleste en 2010.



Favoritos out

De Messi se esperaban los mismos éxitos. Pero Leo tiene otro carácter (para lo malo y para lo bueno). Se le ha criticado duramente, pero quizá su laconismo refleja que él sabe que el Mundial que se le escapó fue el de Brasil 2014, cuando perdió la Final. Que no tenía sistema ni hombres. Tampoco pudo Cristiano, que se estampó contra el Uruguay de Suarez y Cavanni, a pesar de que Portugal jugó mejor. Al menos, tendremos cierto relax periodístico y podremos leer algo más que el cómic diario de "Las aventuras de Cristiano y Messi". La exhibición de Cristiano ante España fue genial. Pero aislada. La de Messi, ni existió.



Eterno

Por eso es Maradona tan importante. Zidane fue el alma de la Francia ganadora. Iniesta, Xavi y Casillas marcaron una época. ¿Y Diego? Cogió a Argentina del brazo y se la llevó a la Final del 86, con humillación a Inglaterra en plena guerra de las Malvinas, con el gol más tramposo de la historia, y el más bello después. Y ganó la final. Y alzó la Copa. Por eso fue el crack más grande. Por eso es quien es. Y por eso, solo por eso, merece ser recordado. Ya que hemos perdido mucho del estilo, ¿quién era el nuevo crack de esta España, el que podía romper la baraja? No lo llegamos a vislumbrar. Quizá Rodrigo o Aspas podrían haberlo sido. No les dejaron.