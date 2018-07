André sí y mucha paciencia con Guedes y el lateral derecho

Hace algo más de un mes contábamos en Tribuna Deportiva, en la 97.7 Radio, la opción que se le había abierto el Valencia de poder recuperar este verano al futbolista portugués André Gomes. El jugador luso ha vivido una malísima experiencia en el FC Barcelona porque en ningún momento ha encontrado su lugar en la ciudad, ni en un club de tal dimensión. El Barça lo fichó para ser el sustituto de Andrés Iniesta y allí cada partido ha vivido con una losa demasiado pesada por la presión constante de tener que demostrar su fútbol y su precio. Sin duda, sus declaraciones de este invierno reconociendo haberse visto superado por el fútbol y haber tenido que recurrir a ayuda psicológica, han sido de lo más humano que nos ha dejado el fútbol en los últimos tiempos. Un futbolista reconociéndose persona, reconociendo que ha tenido incluso vergüenza de salir a la calle por su bajo rendimiento en el campo e incluso reconociendo una fuerte depresión que le ha impedido en muchos casos ser feliz.

Con todo ello, André hace muchos meses que sabe que su futuro está lejos de Barcelona, dentro de esa terapia que han seguido para tratar de recuperar mentalmente al futbolista el siguiente paso es encontrar un lugar donde André se sienta seguro para volver a sacar su mejor fútbol. Ahí, en ese escenario, es donde apareció la opción del Valencia hace ya bastantes meses para jugador.



Reunión de abril

En Tribuna pusimos el nombre encima de la mesa y Superdeporte contó que ya en la reunión a finales de abril entre Lim, Marcelino, Mateu y Longoria salió el nombre de André Gomes como una alternativa para reforzar una plantilla de Champions. Y ahí, en una plantilla de Champions es donde siempre tiene cabida un jugador como Andre Gomes. Todos sabemos que viene de dos años malos, que su rendimiento no ha sido el esperado y que incluso ha dejado de estar en la selección portuguesa en el mundial de Rusia, pero en las circunstancias en las que el Valencia CF piensa en André, se trata de un futbolista más que interesante para completar una plantilla que este año competirá al más alto nivel durante 10 meses.

Para que André Gomes pueda regresar a Valencia el jugador debe asumir que debe bajar de nuevo un escalón económico, porque su ficha es inasumible para el Valencia CF. El jugador debe poner de su parte para convencer al Barça de que le deje cedido y entonces estaríamos hablando de poder contar con un jugador de alto nivel a bajo precio. Y digo bajo precio porque el mercado está tan reventado y tan inflacionado que es muy complicado encontrar futbolistas de tanta calidad que puedan llegar cedidos al Valencia. Yo no tengo ninguna duda de que André encajaría en la plantilla de Marcelino, de que encajarían un 4-4-2, en un 4-3-3 o en el sistema que decida utilizar el asturiano. Lo pienso porque los buenos futbolistas siempre tienen cabida en los buenos equipos. Sé que André no es un jugador puramente de banda, pero tampoco lo es Carlos Soler y es mucho lo que le aportó el pasado curso al equipo partiendo desde el costado derecho. Sí, sí y sí. Yo no dudaría en traer de nuevo Andre Gomes a Mestalla para que sea un complemento de lujo a la plantilla que entrenará Marcelino esta campaña. Con él, en Mestalla encontraría calidad, profesionalidad y un jugador que de verdad tiene un cariño especial al club y a la ciudad. Eso es mucho sumar a un proyecto joven para Champions como por desgracia es el de este Valencia CF.



Sobre Guedes

Del mismo modo que no tengo dudas con Gomes, no tengo ninguna de que el Valencia va a esperar a Gonçalo Guedes. Ya lo he escrito en otros artículos en Superdeporte y me repito. Lo van a esperar porque el portugués se ha mojado por el Valencia y se ha mojado mucho. Especialmente interesante me pareció la información que pudimos leer el pasado viernes en este diario, esta decía que pese a estar ya en julio, con todos los clubes que han llamado a Guedes y después de jugar un mundial, el jugador sigue asegurándole a Marcelino que va a hacer todo lo posible por jugar en Mestalla. Eso me parece que como mínimo merece que el club haga ese esfuerzo de aguantar los días y la semanas necesarias, siempre con margen para ir a por una alternativa, hasta que el PSG decida dar salida al jugador escuchando así los deseos del futbolista. Repasando el mercado no me salen tantos nombres de futbolistas que puedan rendir al nivel que yo creo va a rendir Guedes en el Valencia y por eso les invito a tomarse con calma el verano y a confiar muy mucho en las artes negociadoras de Alemany, Mendes y Peter Lim. Creo que ellos tres tienen claro que antes o después Guedes terminará llegando a Mestalla.



El lateral derecho

Si les pido paciencia para esperar la llegada de Guedes, creo que el club debe hacer lo mismo para traer al mejor lateral derecho posible. No le voy a poner nombre a ese lateral, pero creo que en esa posición no se puede fichar rápido ni traer a una opción que no convenza. Decir que el lateral derecho es una posición poco importante en un equipo es restarle importancia al mucho valor, y a los muchos enfados, que le dieron Marcelino y su cuerpo técnico a los errores en ese flanco defensivo el pasado curso. Hace casi un año que todos nos dimos cuenta que hacía falta un lateral derecho de nivel. Por lo tanto, si hemos esperado un año, no pasa nada por aguantar algunas semanas más y elegir o concretar el mejor fichaje en esa posición. Quedan seis semanas de mercado en España y serán muy largas, aparecerán muchos nombres pero la realidad es que el mercado empieza a entrar en efervescencia y desde ya comenzarán a parecer alternativas que hace solo unos días parecían absolutamente inalcanzables para el Valencia.