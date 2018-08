Lo de Guedes no era humo

Pues no, finalmente va resultar que no era humo la información contada primero en este periódico y también en la 97.7 Radio de que el máximo accionista del Valencia Peter Lim quería comprar a Gonçalo Guedes. Lo lleva intentando desde hace casi 10 meses, hizo varias ofertas e incluso llegó el precio que en su día le pidió el PSG pero los cambios en las condiciones del jeque árabe han hecho que todavía hoy esa operación no se haya podido cerrar. Llegaremos a esta última semana de agosto, con la incertidumbre de si finalmente Marcelino podrá contar con el futbolista portugués esta temporada pero lo que no podremos dudar es que el Valencia y Lim van a intentar su fichaje hasta el final.

Lim aterrizó este viernes en Londres para reunirse en las próximas horas con el superagente Jorge Mendes, el portugués una vez más será la llave para cerrar el que seguramente sea el fichaje más caro de la historia del Valencia y por supuesto el más caro que ha hecho Lim en el Valencia. El asiático, estará mañana en Cornellà viendo a su Valencia y a partir de ese día es cuando está previsto que inicien la ofensiva final para alcanzar un acuerdo con el PSG por Guedes. Siendo honestos, el Valencia le debe al futbolista esa intentona hasta el final pese a que si fuera por el asiático esta no se daría porque cree que los árabes no han sido serios en las negociaciones, pero la insistencia del portugués por venir al Valencia hará que Lim ponga toda la carne en el asador para que termine siendo la guinda del proyecto del Centenario.

El fichaje de Guedes no es un capricho y tampoco es el de un jugador bonito que llega solo para ilusionar, porque a la par de la ilusión que despierta el fichaje del luso en el aficionado valencianista hay que decir que se trata de un futbolista que necesita la plantilla para ser un equipo con aspiraciones reales de pelear con los grandes clubes europeos tanto en España como en la Champions. Alemany, Marcelino y Longoria han construido un muy buen equipo que ya demostró el pasado lunes que puede mirar a la cara a los grandes, pero falta algo más, falta ese futbolista diferente y desequilibrante que es Gonçalo Guedes. Es cierto que el portugués tuvo altibajos la pasada campaña y que todavía no se le puede considerar un crack. Sin embargo, con 21 años y sabiendo el potencial que tiene, de él solo se puede esperar que termine por convertirse en ese futbolista desequilibrante y que lo haga al calor de Mestalla. Para el Valencia CF, Guedes sí es un crack y de hecho es seguramente el mejor futbolista al que puede acceder económicamente hablando por muchos condicionantes.

Cuando la MotoGP llegó cedida al Valencia el pasado mes de septiembre era una incógnita su rendimiento pero muy pronto nos dimos cuenta de que se trataba de un futbolista diferente y ya en Navidad creímos casi imposible que pudiera seguir en Mestalla otra temporada más. Ahora, llegamos a la última semana de agosto con toda la ilusión y muchas opciones para poder traer al jugador en propiedad. Ese hecho, nos hubiera parecido casi imposible si nos lo hubieran contado hace ahora justo un año porque por entonces la situación del club era de absoluta incertidumbre ante lo que iba ocurrir de la mano de Marcelino. Lim le puso la guinda al primer proyecto en que colaboró junto con Amadeo Salvo con el fichaje sobre la bocina de Álvaro Negredo. Aquella temporada todo funcionó bien pero el verano siguiente su amigo lo reventó todó y dejó el proyecto de Meriton muy tocado. Nuno y sus ínfulas más todas las decisiones de los asiáticos hasta la llegada de Mateu hicieron que el singapurense estuviera más cerca de marcharse que de seguir adelante con su proyecto. Sin embargo, el acierto con el balear y posteriormente con el entrenador le han dado una segunda oportunidad, un Valencia de Champions que llega la última semana de agosto con opciones de firmar un gran futbolista. La diferencia es que ahora Lim está ante un jugador que ya conoce, que es joven como a él siempre le han gustado los fichajes, que puede tener un rédito económico futuro y que por supuesto también como ocurrió en aquel momento con Negredo despierta la ilusión del valencianista.

Pese a que desde el Valencia CF se dice públicamente que no harán locuras por el jugador, estoy convencido que Lim va a poner todo de su parte y por supuesto algo de dinero para darle el empujón definitivo a su proyecto tanto a nivel deportivo como económico, porque estoy convencido de que estas alturas de la película el singapurense ya se ha dado cuenta de que invertir en grandes jugadores es la mejor inversión para obtener muchos ingresos en el futuro. Dicho de otra manera, para que el Valencia CF pueda crecer como club y tener cada vez un presupuesto mayor sólo lo puede lograr a través de los éxitos deportivos y eso solo se logra con grandes equipos. Pese a que desde diferentes sectores se acusó a los medios de comunicación que hemos defendido siempre que el Valencia CF peleaba el fichaje de Guedes de vender humo, la realidad es que todos están retratados y esperando como agua de mayo que ese acuerdo entre VCF y PSG no se termine dando. Otros seguimos esperando a Guedes.