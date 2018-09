Esa es la cláusula de rescisión de Guedes, el alma sobre el que se sustenta el Proyecto Marcelino 2.0. 300 eran los soldados espartanos de Leónidas en la Batalla de las Termópilas, frente al Imperio Persa. Es una cifra épica, aunque acabó como el rosario de la aurora. Si comparamos a Jerjes I con Ramos „que da mucho más para el papel que Messi„ tenemos trama. Nuestra mar brava va a ser la tesorería para afrontar el coste de 50 'kilos' por un solo jugador. Queda claro que Marcelino tiene mucho poder de persuasión. ¿Vale el jugador lo que cuesta? ¿Podemos permitírnoslo? Mientras la pelotita entre, todo irá bien. La gente odia hablar de contras cuando todo parece ser pros. Pero, nos guste o no, no somos un club que pueda permitirse excesivos lujos. Para celebrarlo, cuando se entone "¡Guedes!" la grada deberíamos responder: "¡Ahu! ¡Ahu! ¡Ahu!"



Mediodía

Jugar a las 12 del mediodía en pleno agosto (porque el 2 de septiembre aún es agosto) es el equivalente a navegar con la mar encrespada, aunque tiene la ventaja de que para los dos equipos hace el mismo tiempo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Quizá me nubla la vista la edad, pero recuerdo que cuando era joven, un club tenía más predisposición a dar un puñetazo en la mesa, cuando algo no le parecía justo. Los clubes, como la sociedad en general, se han vuelto más conformistas, o quizá más temerosos de llevar la contra al poder establecido. En cualquier modo, han hecho caso omiso a las reclamaciones de Levante UD y Valencia CF, y no hay más remedio que envainársela, repartir gorras y botellitas, y esperar que no haya un disgusto, en forma de lesión en el césped, o de soponcio en la grada.



7

La Champions ya está aquí, y viene muy fuerte. Solo de ver el grupo dan ganas de echarse a temblar, por un lado, y de segregar saliva como cuando tienes ante ti un buen filete, por el otro. La Juventus hace especial ilusión a los aficionados de toda la vida, porque no existe precedente. Es la gran dama de Europa, la blanca y la negra a la vez. Es el toro embolado, el combate del siglo, el más difícil, porque es eterna candidata al título. Habría sido un honor recibir a Buffon en nuestro estadio. Menos gusto es recibir al ínclito 7, por su deshonor reciente hacia los valores del deporte. Bueno como ninguno (excepto Messi), e insufrible como no hay precedente. El plantón al mundo entero por un ataque de mal perdedor „si es que se debe a eso, como cuentan„va a hacer entender a la Juve el gusto que da jugar contra ellos... para ganarle.



Show

El partido trampa es contra los suizos. Los Young Boys tienen nombre de equipo de liguilla de empresas, pero son el verdadero tapado. Porque si los resultados contra ellos son adversos, el estrés añadido podría ser el factor decisivo en la fase de clasificación, para cualquiera de los otros tres equipos. Del United no vamos a decir demasiado. Tienen grandes individualidades, de esas que deciden un partido. Pero también sufren el efecto Mou, al nivel de las grandes tardes de Clemente. Con la salvedad de que a mí me parece que el vasco fue mucho mejor entrenador de lo que la prensa quiso que fuera. Pero coinciden ambos en que el escándalo estaba en cada titular, se podían hacer seis portadas distintas en cada declaración. Mou ha perdido el favor de la prensa y de la calle, y eso a nosotros nos viene de perlas. Es el único punto débil en un equipo legendario.



Killers

Será necesario plantear cada partido como una guerra autónoma, y tenemos poco margen para tratar de frenar los goles en contra, mal que caracteriza a nuestro equipo, y que Marcelino ha logrado paliar pero no solucionar. Los dos goles contra el Espanyol son el ejemplo perfecto. Uno, por falta de picardía, y el segundo, por falta de bemoles. Viendo a Diakhaby, se percibe un cuerpo desgarbado con muchas posibilidades, pero sin automatismos memorizados. Es muy joven. En el segundo gol, íbamos al trote. No se trata de señalar a nadie, porque los errores son colectivos. Pero es imprescindible que nuestros defensas sean killers, que tengan las ideas muy claras, que tiren del equipo y que se hagan respetar.



Pavor

Falta gente que dé pavor. Hace mucho que no tengo esa sensación, en el eje de la zaga. Lo que toda la vida hicieron jugadores como Arias o Ayala. Murillo hace su trabajo, pero parece tímido. Garay no suele llamar la atención, cumple pero tampoco da el grito. Vezo es buen chico, pero no es precisamente el mejor calificativo, para un defensa. Paulista es efectivo, y quizá por edad y galones el que debería arrogarse en el eje que contagie al resto. Es necesario que de entre ellos surja el líder de la manada, el Leónidas, el tipo al que todos obedezcan a ciegas, el que imprime el carácter. Hoy tenemos una nueva prueba, en el sendero hacia la portería a cero, que es la gloria de un defensa.

