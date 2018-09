Houston, tenemos un problema

La temporada ha empezado mal. Para qué vamos a engañarnos. Llamemos al pan, pan. La nave no va. En el Ciutat de València nos enfrentamos a un gran equipo, el Levante UD, que vive los mejores años de su historia. Fallos defensivos sistemáticos, especialmente en el repliegue. Cuando defendemos no nos recogemos como toca (me encanta cómo utilizamos la primera persona del plural los aficionados, como si estuviéramos con las botas puestas). Falta intensidad. Por no hablar de fallos individuales. Fallamos en las salidas, no marcamos las que tenemos, nuestros jugadores fallan fácil. Gameiro chocó dos veces con los palos. Y luego, ellos no perdonaron, en jugadas que no deberían haber acabado en gol.



Orriols

El primero de Morales es típico de un jugador que está de dulce, pero la parada de Neto defectuosa es casi una asistencia. No está el portero en su mejor momento, como tampoco el resto del grupo. Tanto ese partido como ante el Espanyol, los jugadores parece que tienen toda la intención, pero no están acertados. La transición defensiva es propia de inicio de pretemporada. Nunca nos gusta individualizar, pero se percibe que Diakhaby pone nerviosa a parte de la afición, por sus movimientos desgarbados. Ahora, el partido ante el Betis se plantea como decisivo, con obligación de ganar. Tener esa presión en pleno mes de septiembre es de locos. Y el Betis está muy fuerte. Este tipo de situaciones dan que pensar.



El Collao

En El Collao, frente al Alcoyano, por su 90 aniversario, el Valencia CF rindió homenaje a un clásico del fútbol español. La mítica tribuna de ese estadio es muy inglesa, arqueada, con sus columnas que recuerdan a Atocha, con algunos puntos ciegos. El ambiente fue encantador, y con buena recepción al equipo blanquinegre. Camisetas, banderas, ambiente festivo, en un estadio que es el mismo que vio al equipo local en Primera División, en sus cuatro participaciones.Años gloriosos, en los que siempre el Valencia CF venció, tanto en casa como fuera. El entrenador actual, Vicente Mir, fue valencianista con Hiddink, en la 91/92. Tiempos que parecen antes de ayer. El tiempo pasa más rápido que en las coplas de Jorge Manrique. No somos nadie...



Un partido que te permite ver la diferencia de nivel entre ambas categorías en muchas cosas, entre otras en la envergadura física de los jugadores. Cuántas diferencias entre categorías. Dentro de la elite ya se ve en muchos amistosos. Por eso, la UEFA se los ha cargado, con eso de la Liga de las Naciones. Debo reconocer que no la entiendo. Me armo un taco, con sus normas. Si ganas te garantizas la repesca, en caso de no alcanzar la clasificación para la Eurocopa. Creo. La División 1 intenta dar espectáculo, al menos. Pero, por otra parte, si haces de lo excepcional una normalidad, se pierde la gracia. Si nos enfrentamos siempre contra las más poderosas, nos conoceremos tanto que, cuando llegue el Mundial, habrá menos espectáculo y, además, nos tendremos todos pillado el tranquilo, ¿no? Claro que, si por esa regla de tres fuera, el clásico del siglo sería un pestiño.



Wembley

Al menos, nuestros chicos internacionales han mojado. Cheryshev está de dulce con Rusia. Rodrigo fue el artífice de la victoria de España en Wembley. Es increíble verle jugar con ese desparpajo y elasticidad. Por cierto, los titulares son para De Gea. Con ese jugador vamos a hacer un ídolo, al estilo de Zubizarreta. Cualquier jugador al que le hubiera pasado lo que a Zubi contra Nigeria en Francia '98 habría acabado su periplo internacional. Miren a Karius, tras la final de Champions. Mucho aplauso en Merseyside, pero? facturado al Besiktas. Lo mismo podría haber ocurrido con De Gea, tras su nefasto Mundial. Pero todos los profesionales dicen que es intocable y el mejor, así que habrá que creerlo. En cualquier caso, Gayà fue seleccionado, y Rodrigo se ha condecorado. ¿Y Batshuayi? Rompió a Escocia con dos 'chufos' de auténtico killer. Si está para titular con Bélgica, quizá deberíamos a darle minutos.



Betis

No lo tiene fácil Marcelino, pero en él recae la necesidad de resolver el entuerto. Le han dado todo lo que ha pedido, y más de lo que muchos esperaban que iba a recibir. ¡Ya quisieran todos los niños con los Reyes! No sólo su principal apuesta, Guedes, sino varios mimbres a su antojo. Y ahora resulta que flaqueamos en defensa... ¿Quizá hemos estado más pendientes del ataque que de la seguridad? Lo cierto es que las sensaciones del equipo son de que lo intentan, pero no les sale. Se pierden pelotas a la brava, y se percibe ansiedad. Necesitamos que Garay regrese, porque desde que no está, a la defensa no le salen las cuentas. Y necesitamos también gente que marque las diferencias. Ferran Torres parece despegar como un reactor. Es el momento idóneo para darle rienda suelta. Necesitamos ganar al Betis.. Necesitamos empezar a pasarlo bien. Necesitamos empezar.

