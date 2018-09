Hablemos de las rotaciones y el objetivo de la Liga

Llega el Valencia CF al partido del sábado ante el Betis con cierta urgencia para sumar los tres primeros puntos de la temporada tras no ser capaz de ganar ninguno de los tres primeros frente al Atlético, Espanyol y Levante UD. Siendo una situación no preocupante, sí coloca el Valencia con la necesidad de ganarle al Betis y ponerse una posición más cómoda que le permita ver el cargadísimo calendario de los próximos 25 días con una perspectiva de mucha más tranquilidad de la que hay hoy en el entorno valencianista.

Ese partido del Betis llega justo después del parón por selecciones que hubo el pasado fin de semana. En los últimos años, los parones por selecciones no eran preocupantes porque el Valencia o no acumulaba muchos jugadores internacionales o los que tenía no eran importantes en sus selecciones. Sin embargo, el gran cambio que ha experimentado este club, y la plantilla, también se puede comprobar a través de la importancia que tienen muchos de los jugadores del Valencia hoy en grandes selecciones europeas. Son casi la mitad de los futbolistas que entrena Marcelino los que llevan diez días desperdigados por todo el mundo para jugar partidos con sus respectivos combinados nacionales y eso es una gran noticia para el prestigio del club, pero no tan buena para que el Valencia tenga al cien por cien a sus mejores futbolistas este sábado en un partido en el que, como ya afirmaba antes, llega con cierta urgencia por ganar.

Siempre que se acercan este tipo de partidos, se genera el mismo debate sobre si el entrenador debe de apostar por los que han estado aquí mientras otros están con selecciones o si lo mejor es contar con los que a priori son los mejores futbolistas de la plantilla que suelen ser los que se han ido para jugar partidos internacionales. Teniendo en cuenta que para mi el nivel de la plantilla del Valencia CF este año es muy importante, y que hay muchos jugadores que hasta ahora no han sido titulares que sí tienen nivel para serlo, creo que hay varias posiciones en las que no se debe arriesgar. Yo jamás cambiaría al portero ni al delantero. Para ser más concretos, si Neto o Rodrigo no llegan con gastroenteritis aguda o con un riesgo de lesión grave muy importante los pondría sí o sí a jugar frente al Betis. Pese a que con el brasileño se sigue siendo injusto en esta ciudad y se le achacan demasiados errores, creo que el Valencia CF es hoy un equipo Champions gracias en buena medida a la seguridad y a los puntos que Neto le hizo sumar el año pasado. Del mismo modo, Rodrigo me parece hoy un jugador absolutamente imprescindible en el sistema de juego de Marcelino.

Rodrigo es hoy el Messi del Valencia, como dije ayer en la radio y no me retracto, porque es el jugador diferencial, el que le da el toque diferente y de calidad al equipo y el que le hace ganar partidos. Frente al Espanyol y el Levante no se vio su mejor versión y es posible que por ello el equipo no fuera capaz de ganar ninguno de los dos encuentros, pero viene de diez días increíbles con la selección en los que ha sido capaz de ver portería ante dos de las mejores elecciones del mundo actualmente, Inglaterra y Croacia, y eso no lo puede desaprovechar el Valencia porque el delantero está de dulce Y ahora mismo lo único que vale es ganarle al Betis porque lo de la Juventus es otro cantar absolutamente secundario ahora mismo.

Soy de los que nunca se esconde para dar sus opiniones y ahora tampoco lo haré. Por desgracia hoy el Valencia CF no está para perderse en Liga si ello viene provocado porque hay que guardar jugadores para la Champions. Creo que el partido clave de esta semana es el del Betis y luego el del Villarreal. Eso sí, cuando suene la música de la Champions lo que hay que hacer es competir como guerreros para ganar, pero teniendo claro que lo único innegociable ahora mismo es poner de nuevo al equipo en la senda de la sintonía Champions 19/20. Y eso pasa por primero ganarle al Betis y luego al Villarreal. Normalmente con los buenos eso será más fácil.



Más opiniones de colaboradores.