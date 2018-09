Jo vaig sentir vergonya

Diuen que Cristiano Ronaldo va eixir plorant quan va ser expulsat el passat dimecres en l'encontre de Champions League, pobre xic! Vos puc assegurar que els que vàrem eixir plorant som tota l'afició que es va congregar en Mestalla, després de vore a un València CF inoperant, pastós i sense ànima. De la il·lusió inicial a la decepció total. No és el fet de perdre, perquè perdre davant un equipàs, com és la Juventus de Turín, està dintre de la normalitat, és la manera com has perdut i la imatge tan pobra que has transmés. El València CF quasi sempre ha presentat batalla davant els grans equips que han passat per Mestalla, donant la cara i mostrant caràcter, però dimecres ens quedàrem de pedra, perquè vàrem vore a un equip «cagat de por» –perdó per l'expressió–, sense capacitat de reacció i que va ser superat clarament per una Juventus que va jugar un 'partit' massa còmode, inclús amb 10 jugadors.

Vergonya cavallers, vergonya! Això és el que els diria als jugadors del València CF. Feu el favor de posar una miqueta d'orgull perquè les 46.000 ànimes que assistírem a Mestalla no mereixen eixir ridiculitzats. Jo, personalment, vaig sentir vergonya, mai haguera esperat una posada en escena tan pobra del meu equip. La mateixa sensació que quan venen de visita a ta casa, vols quedar bé i resulta que no la tens en condicions: la cortina s'ha despenjat, la pica plena de plats i gots per escurar, fallen els llums del bany, la roba rebolicada damunt de la taula, els llits per fer... ací és on et dones compte que no estaves preparat per a rebre eixa visita tan important.

Un 10 mereix l'afició, que sí va estar a l'altura del 'partit', no parà d'animar i donar calor al seu equip, va entendre la dificultat de l'encontre i no va castigar les errades dels seus jugadors, al contrari, sempre els va portar en braços. Però l'afició no és boba i no suporta que li prenguen el pèl.

També volguera fer una crítica a la direcció del club, sobretot pel tema de les reubicacions dels abonaments que es reserven per a la UEFA. No hi ha dret que un aficionat, que té l'abonament de temporada en el sector central del camp, l'envien al córner en els partits de Champions, això què vol dir? Perquè no envieu al córner als de la UEFA i deixeu en pau als que han pagat per estar tota la temporada en la seua localitat? Resulta un greuge molt lleig i haurien fer-s'ho mirar.

Tornant a la rabiosa actualitat, demà visitem l'estadi de la ceràmica, on el Vila-real estarà esperant-nos amb la corbella per a tallar-nos el coll. Un mal resultat ens deixaria molt tocats, per tant, no cal ni mencionar la importància d'aconseguir els 3 punts en joc, els més determinants, hui per hui, de la temporada. Esperem que, per fi, parisca la burra! I guanyem un punyetero 'partit'. Amunt!

