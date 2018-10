Tendencia al caos

Decía aquel anuncio de televisión en mi infancia que "el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra". Dos son la media que necesita para darse cuenta de que es el camino equivocado. Pero hay veces en las que seguimos automatismos, de manera inconsciente, porque no nos hemos parado a pensar, o porque la idiosincrasia de la entropía de cada uno es tan fuerte que no somos conscientes de que nos arrastra al abismo, al agujero negro, irremediablemente. El Valencia CF tiene, como todos los grupos humanos, personalidad propia, y forma parte de la misma mantener un pulso con el resultado. Pero hay momentos en la vida en los que sabes que estás a punto de darle un giro a los acontecimientos, y salir por la tangente. Eso sentí en el momento en el que Neto estaba esperando que le lanzaran el penalti.



Reloj

Llegamos a Anoeta con el rabo entre las piernas, porque no había manera de ganar. Y el sábado ganamos nuestro primer partido de Liga, de la misma manera que podíamos haber empatado, como contra el Levante UD a la misma hora en un partido loco, o contra el Celta, en casa, con gol de Aspas. Hace tan sólo cinco días había quejas porque no habíamos fichado al jugador vigués, y nos quejábamos del estado de forma de Gameiro, cuando marcó Batshuayi. Y apenas setenta y dos horas después celebrábamos el partidazo del francés, con gol incluido, en el que demostró por qué era tan importante en su última temporada con el Sevilla, o en la primera con el Atlético. Se comportó como un auténtico nueve, rompiendo líneas y generando desmarques. La asociación en Anoeta del francés con el belga funcionó como un reloj suizo.



Destacados

Batshuayi fue de menos a más, se empanó en alguna jugada puntual ante el portero, pero generó un siete en una acción que no fue gol por la piel de un diente, que dicen los ingleses (es decir, por el canto de un duro). Todo esto de la justa victoria fue a partir del gol de Gameiro, con el viento a favor, porque antes tuvimos que achicar el área con cubos de agua. La presión en la salida del balón desde que le tocaba sacar de puerta a Neto fue apabullante, con enormes dificultades para los nuestros, lo que obligaba a balonazo y tentetieso, en el que la Real siempre tenía las de ganar. En esos primeros veinte minutos, nos podían haber puesto 'coloraos'. Parejo y Soler trataban de llevar el balón controlado, pero el equipo tenía dificultades en la transición. Hasta que nos fuimos abriendo, y demostrando el peso del escudo.



Penalti

La segunda parte, con el marcador a favor, tuvo ese momento que da la vuelta a la tortilla de la vida: el penalti parado a Willian José. No estuvo demasiado bien tirado, pero cuando la pelotita tiene que entrar, no hay nada que hacer. Neto estuvo inconmensurable, y a partir de ahí, supimos que no íbamos a dejar escapar esa victoria. Esa certeza se instaló en el corazón. En ese momento, volvimos a ser durante un ratito el equipo del año pasado, cuando decidimos hacer lo que se nos da bien, con el marcador a favor: salir como balas, con Guedes, Rodrigo, aperturas por bandas, juego eléctrico, y tratar de llegar con los menores toques posibles al área rival, aprovechando los huecos. Tiene sentido, porque la Real necesitaba apretar para intentar empatar. Pero en el corazón se queda la sensación de que, mañana, de nuevo, volveremos a las andadas.



Old Trafford

Victoria, en cualquier caso, muy importante, porque mañana nos vemos con el United en Old Trafford. He estado en ese campo, y el ambiente de fútbol y elegancia en todo se percibe en cada detalle. Un tapete perfecto, un estadio mítico, un trato exquisito, conducta de aficionados increíble, con ambiente familiar, policías amables, de apoyo y atentos. Nada que ver con los viejos tiempos de la vieja England. En ese entorno, tenemos que dar lo mejor. Tendremos que estar atentos a las bandas, y es cierto que Lato y Vezo sufrieron más en Anoeta que el resto. Pero el United viene tocadísimo, la derrota contra el West Ham por 3-1 deja en evidencia a Mourinho. Y aún con todo, tienen tanto poder ofensivo que con Pogba a medio gas ya podrían llevar de cabeza a medio equipo. ¡Hay que salir sin miedo y a disfrutar!



Barça

Por si no fuera poco, el domingo que viene recibiremos en el partidazo de la jornada al Barça. Casi nada. Ahí, huecos casi seguro que tenemos. Lo que no tendremos tanto será la pelotita, porque la esconden como si fueran trileros. Menos mal que tampoco están finos. Si hay un momento para enfrentarse a estos equipos y sacar tajada, es ahora. Más adelante recuperarán el estado de forma, y serán imbatibles. Pero, mirando el vaso medio lleno, nos toca enfrentarnos a ellos en el mejor momento del año. ¡Y nosotros vamos hacia arriba, como la espuma! Yo, que soy parejista, creo que el '10' va a dar una lección de fútbol en Inglaterra. Si no, como Chaplin, me como el zapato.