Parejo, Marcelino y la exigencia

Cuando después de once partidos oficiales tu equipo solo ha logrado una victoria y nada más terminar un partido en el que no has podido ganar a uno de los clubes con menor presupuesto de La Liga las palabras del capitán Dani Parejo evidencian que algo en este Valencia no funciona. Algo ha cambiado este año, algo ha pasado para que el capitán de un Valencia CF salga ante los micrófonos de la televisión y diga que han hecho un gran partido y que no está preocupado por la situación del equipo. Siento ser duro pero o Parejo vive en otra realidad, siempre lo he pensado, o este chico después de ocho años no se ha enterado de dónde vive, ni dónde juega. No me entra en la cabeza que el capitán del Valencia del Centenario, el futbolista que lleva el 10 que llevaron mitos como Kempes o Fernando, y el jugador que en breve puede ser renovado como uno de los mejor pagados de la plantilla, casi como un plan de pensiones hasta 2022, se atreva a decir que su equipo ha hecho un gran partido tras ser incapaz de ganar al Leganés y habiendo sumado únicamente una victoria en once partidos oficiales. No hubiera estado de más que el futbolista utilizara las redes sociales, que sirven otras veces a los jugadores, para matizar tan desafortunadísimas palabras.

Lo de Parejo fue quizá lo más llamativo en cuanto a discurso pero coincido total y plenamente con aquellos que afirman que Parejo no es el único problema de este Valencia y que por supuesto no es el problema por el que no se están ganando partidos, ni por el que el Valencia no está siendo un equipo ni siquiera reconocible en este inicio de temporada. Hace semanas que yo tengo claro que el problema está en el banquillo, el entrenador que nos volvió a meter en Champions este año no está acertando con sus decisiones. Se puede maquillar de muchas maneras, se puede apoyar porque además creo de verdad que el asturiano merece el apoyo del valencianismo pero no por ello se debe dejar de decir que el inicio de temporada del técnico no está siendo ni de lejos lo esperado, ni lo exigido para un entrenador del Valencia.

Creo firmemente que no debería haber ningún problema en poder expresar claramente las dudas que a mí personalmente me está dejando el entrenador en este inicio de temporada, con a la vez poder darle margen y confianza para dar la vuelta a una situación compleja pero que por supuesto todavía tiene retorno. Marcelino cuenta con el margen amplio de haber vuelto poner al Valencia en el lugar que merece este club, disputando la Champions y por ello con unas condiciones económicas para armar una gran plantilla fruto del gran trabajo que él y su cuerpo técnico desarrollaron el pasado curso. Sin embargo, ese trabajo no es un aval ilimitado y mucho menos evita que se puedan discutir o debatir algunas, o muchas, de las decisiones que está tomando el entrenador desde el pasado mes de agosto.

No me convence, y lo he dicho en innumerables ocasiones en la radio, el libreto de rotaciones que viene utilizando el entrenador desde el inicio del curso, creo que no está ayudando a que ningún jugador encuentre su mejor estado de forma. Para muestra un botón, y el mejor jugador actualmente del Valencia se llama a José Luis Gayà, que casualmente es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada ya que sólo ha descansado en uno. Se achaca mucho a los delanteros que no están haciendo goles y no falta razón porque Rodrigo, Batshuayi y Gameiro suman uno cada uno, cifra muy pobre para tres delanteros que cuestan al club casi 20 millones de euros en ficha esta temporada. Ahora bien, el entrenador tampoco ha asentado una pareja de ataque cinco jornadas consecutivas para que Rodrigo pueda ensamblarse con dos delanteros a los que no conocía hasta final del pasado mes de agosto.

Del mismo modo que no me convencen las rotaciones, tengo que decir que no me convence la cerrazón del entrenador a la hora de asegurar que él no cree en que cambiar cosas pueda derivar en una mejora del equipo. Entendiendo a la perfección que Marcelino tiene un sistema claro que es el 4-4-2, me parece de muy buen entrenador manejar alternativas y ser capaz de sorprender tanto en los planteamientos como con los cambios y creo que en eso el asturiano esta temporada no está acertando. Si cuando la orquesta toca bien el gran protagonista es el director, cuando la orquesta toca mal el gran protagonista también tiene que ser el director. Sin embargo, no hago a Marcelino único responsable del mal inicio de temporada en esta importantísima campaña para la entidad, no sólo por el Centenario sino porque es básico seguir en Champions para asentar el proyecto económico. Los jugadores no están dando la talla, a este vestuario que yo he criticado en innumerables ocasiones creo que le ha vuelto a ocurrir lo de hace tres años, otra vez mucha juventud y otra vez se creen mejores de lo que son después de una muy buena temporada. No voy a señalar uno por uno a los futbolistas porque creo que eso no lleva a nada pero no estaría de más que alguien, debe ser el entrenador, estire bien de las orejas a algunos futbolistas y que empiecen a saber que ellos también tienen que dar mucho más de lo que están dando.



Más de 100 millones invertidos

El Valencia está a tiempo de dar la vuelta a la tortilla si consigue ganar en Suiza y en San Mamés, por suerte esta liga estando mayor margen de lo normal porque nadie gana con regularidad. Sin embargo, el hecho de que los demás no ganen no debe ser un consuelo porque el Valencia sólo ha ganado un partido y ahí tiene que empezar a verse la mano del entrenador. Tiene que dejar de contentar a todos y buscar un bloque que empiece a ser sólido y además efectivo en ataque, un Valencia CF que demuestre en el campo los más de 100 millones que se han invertido este verano en los despachos. Ha llegado la hora de que Marcelino dé un golpe en la mesa y demuestre que es un entrenador de Champions. Esto es el Valencia CF y ya no valen excusas.