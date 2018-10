Yo ya tengo mi dorsal

He ido a muchas presentaciones y ruedas de prensa pero nunca olvidaré la de ayer. La organización del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso me sorprendió con un bonito homenaje. Por sorpresa y sin que lo sospechara, tuve el honor de ser la primera de los 15.500 inscritos en recibir físicamente mi dorsal. El propio Paco Borao me lo entregaba en el escenario durante la puesta de largo de la prueba. Un detallazo con el que la organización reconocía la que será mi décima participación consecutiva en el Medio Maratón de València, mi carrera favorita, una imprescindible para mí. Cuando me ´enganché´ a correr hace ya una década, cuando ya sin remedio me convertí en una ´runner´, cruzar la meta del Medio Maratón de València era mi gran objetivo. Nunca había corrido ninguna carrera, ni siquiera me había desfogado en la Volta a Peu o la San Silvestre...Tan sólo dos meses antes de debutar en València hice un test previo en el Medio Maratón de Navajas, mi paraíso personal.

Nunca olvidaré la sensación de cruzar por primera vez la meta del Medio Maratón de Valencia, una alegría que año tras año revivo con emoción y que de nuevo, el domingo, sé que volveré a sentir. Mi corazón hace tiempo que le dio la Etiqueta de Oro. Gracias Paco Borao, Elena Tejedor, Álex Heras...sois muy grandes.