Una victoria que nos sigue dando poco margen

Por fin llegó la segunda victoria liguera del Valencia CF. Tuvo que ser en Getafe y de la mano del polémico VAR, que pitó un penalti clarísimo sobre Gameiro que Parejo transformó para dar tres puntos que han frenado la caída libre del Valencia en la competición doméstica, pero que en ningún caso le han puesto remedio al decepcionante inicio de temporada. Acabar la jornada del domingo mirando la tabla, significó para mí una tristeza enorme de ver como en la temporada más igualada de la última década en LaLiga española, el Valencia CF, ni siquiera se asoma a la preciosa lucha que hay por la cabeza de la tabla. Ver al Sevilla y al Atlético a un solo punto del Barça e incluso a clubes como el Espanyol o el Alavés peleando cada semana sin límites y ya con puntuaciones muy altas para esta época, me hizo pensar: qué gran oportunidad está dejando pasar el Valencia CF en la temporada de su centenario para regalarle a su gente la ilusión que siempre supone llegar a la Navidad cerca del líder de LaLiga.



Debate absurdo

Después del partido de Getafe, el debate entre el valencianismo, se volvió a centrar en si Parejo había estado bien o mal, un debate absurdo, teniendo en cuenta que pese a la victoria, el Valencia no ha recuperado ni una sola posición en la tabla y ha cerrado la jornada a nueve puntos de la Champions. Marcelino salió a la sala de prensa de Getafe con una tímida sonrisa sobre un semblante serio, porque estoy convencido de que el asturiano sabía que esa victoria solo servía para coger aire pero en ningún caso solventaba la gran crisis de resultados que su equipo ha sufrido en este inicio de temporada. Es cierto, como dicen algunos, que todavía quedan 78 puntos en juego y que eso es un mundo, pero no es menos cierto, que el Valencia va a llegar a final de año con muy poco margen de fallo si de verdad quiere volver a aspirar en 2019 a estar en el bombo de la Champions el próximo mes de agosto. Ojalá lo de Getafe sea el inicio de una gran racha de victorias.



De Soler y Parejo

Hay quien me dice que soy muy cabezón y que me niego a reconocer las evidencias, pero en este caso, tengo que decirles que no he cambiado mi opinión sobre Parejo en los ocho años que lleva en València. Siempre he repetido que es un buen futbolista y nada más. En el Coliseum hizo un partido normal sin arriesgar en exceso y donde la guinda del gol –de penalti– ha hecho que como en otras muchas ocasiones su partido pueda parecer mejor. En el lado opuesto, aparece un Carlos Soler cada vez más importante e influyente en el equipo partiendo desde el costado derecho. El valencia está creciendo a pasos agigantados en su importancia en el equipo. A sus 21 años, ya no le pesa la responsabilidad de echarse el equipo a sus espaldas, y lo que más me gusta de él, es ver como le duele la derrota o el empate y lo mucho que pelea por celebrar victorias. Este chico tiene todo para convertirse en una leyenda del Valencia. Todo depende de que siga trabajando como hasta ahora, que no pierda la cabeza y que no emule la actuación reciente de algún canterano a la que el dinero le nubló la vista y su carrera. Los que dicen que es un jugador sobrevalorado, seguramente jamás hayan sido capaces de jugar un partido de fútbol.



Por último, me consta que al belga Michy Batshuayi le ha dolido quedarse en casa este fin de semana, pero le ha dolido en el buen sentido de la palabra, porque el jugador es consciente de que su rendimiento no está siendo ni mucho menos el esperado y de que debe dar mucho más de sí mismo. Ahora, la pelota está en su tejado y por lo que sé creo que el jugador está convencido de que le va a dar la vuelta a la situación y de que va a ser un jugador importante esta temporada en el Valencia CF.



