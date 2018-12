Gonzalo, ¿puedes o no puedes?

Lo que le pasa a Guedes también le pasa al equipo, por que no es un jugador prescindible, es más bien imprescindible, yo lo compararía con los músculos que participan en la respiración, si alguno de ellos no está del todo bien, lo de tomar aire se complica.

Una de las causas de por qué el equipo de Marcelino cojea es por que uno de los músculos que oxigena al Valencia CF está tocado. Es Gonçalo Guedes, que desde que comenzó la temporada aún no hemos podido verlo al 100%. Era un jugador brillante, vertical, rápido, fino, y que ya demostró ser esencial en los resultados de la temporada pasada. Por eso volvió a Mestalla, porque en un año de Champions no podía faltar la estrella del equipo. Pero hoy por hoy, Guedes preocupa, no me gustan las expresiones de disgusto que vemos en ocasiones del fichaje más caro de la historia del Valencia. Ante el Real Madrid la pasada jornada vi en su cara signos de frustración, de cansancio y en ocasiones de abatimiento. No me gustaría pensar que el jugador se está viniendo abajo moralmente por que se da cuenta de que no puede hacer lo que le gustaría hacer. «Guedes está jugando limitado. Si vemos en determinadas acciones que le falta un punto es porque no está en plenitud», explicó el entrenador asturiano en rueda de prensa después de la victoria por 3-0 ante el Rayo Vallecano.

Ya lo vemos, el jugador no está ni al 60% ...lo vemos renqueante, solo corre cuando el balón le cae cerca de los pies y tras las jugadas en las que se esfuerza, le cuesta volver a incorporarse. Lo hemos visto aquejarse en silencio y llevarse la mano hacia algún músculo para calmar «lo que sea»que le molesta. «Lo que sea» que le molesta no está nada claro, Marcelino reiteró que no se prevé que Guedes tenga que pasar por quirófano para recuperarse. «Creo que no es una osteopatía de pubis. Es una lesión en la zona pélvica, pero no puedo decir más». Pero la verdad es que «lo que sea» que le molesta, también molesta al equipo, no por él, que ya lo vemos que se esfuerza, si no por el atrevimiento de alinear a un hombre que no está ni medio cerca de su mejor versión, obviamente obliga al equipo a jugar casi con uno menos cuando quizá sea una mejor solución buscar en el banquillo por el bien de todos. El Valencia necesita jugadores al 100%, ahora más que nunca.



El descanso

Respecto al proceso de recuperación, Marcelino indicó que los problemas de Gonçalo Guedes «no se solucionan descansando». «Esperemos que se solucione en un proceso de medir bien las cargas y que desaparezca una pequeña molestia que tiene. Queremos que estando presente en el campo esta molestia vaya a menos», insistió el asturiano. El tema de recuperar a un futbolista tocado en el campo no acaba de quedarme claro, ninguna lesión mitiga sin tratamiento conservador y un descanso suficiente como para recuperar la dolencia en condiciones. Estamos hablando de que Gonzalo está compitiendo y la competición obliga al esfuerzo máximo, al choque, a la pelea...Y si realmente quiere recuperar la forma del jugador en el campo, quizá sería más prudente ver al extremo durante los 30 últimos minutos de partido donde el rival ya está cansado y la frescura del jugador es otra, lo digo sobre todo, por el bien «de lo que sea» que le duele.

Es difícil valorar la lesión por que no hay un diagnostico claro, por eso solo cabe valorar lo que se ve en el campo y lo que se ve es a un jugador muy tocado que intenta esforzarse y no puede, que se frustra cuando quiere ir y no va. Es urgente solucionar «lo que sea» que pasa con Guedes porque de continuar así, puede que el pronóstico agrave. Si sigue forzándose acabará lesionándose y si por el contrario continúa mucho más tiempo a medio gas para no lesionarse, acabará por lesionarse la mente al ver que no está dando lo mejor de sí mismo, que no está siendo lo que se espera de él y que no es ni la sombra de lo que era. Eso sin contar las consecuencias que tiene para el equipo no mover del 11 a un hombre que no está rindiendo lo que hace falta. Una situación delicada que se debería manejarse con la misma delicadeza.



Más opiniones de colaboradores.