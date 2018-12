Un monument per a l´afició

Definitivament, el Valencia FC no va bé. Després de vore la primera part que va fer al Bernabéu, es varen encendre totes les alarmes. És de veres que a la segona part el València FC va plantar cara i va tindre les ocasions necessàries per a guanyar l'encontre al pitjor Real Madrid dels últims anys, però això no és suficient. No es pot regalar la primera part de la manera que ho feu l'equip de Marcelino. Personalment vaig sentir impotència i vergonya. Al València FC no sols li va faltar caràcter i convicció, sinó una cosa més preocupant, li va faltar ànima.

Està clar que enguany no hi ha tan bona comunió entre Marcelino i els jugadors, ací passa 'algo'. Siga com siga, no hi ha temps per a parar a pensar en els motius pels quals estan a la grenya jugadors i entrenador, és l'hora de tornar a guanyar en Mestalla i més davant el Sevilla, que ja ens porta 10 punts en la classificació. Tenim la sensació de vore passar el tren de la lliga, a no molta velocitat, per cert, i el Valencia FC encara no ha pujat..., i el que més mosqueja a l'afició és que cada vegada queden menys vagons. Hui eixe vagó es diu Sevilla. Espere que no s'atrevisquen a repetir la primera part del Bernabeu, perquè les conseqüències poden ser demolidores, tant per als jugadors com per a Marcelino.

No vull ni imaginar-ho, però una derrota ens posaria en una situació prou delicada. El pitjor que pot passar és que l'afició no aguante més i esclate d'indignació, ull perquè això significarà la desconfiança en el projecte i podria anar tot per l'aire. Enguany l'afició mereixem un monument per la maduresa i paciència que estem mostrant, però tot té un límit. Marcelino, posa't les piles perquè estàs en el punt de mira, i més quan l'equip l'has confeccionat tu, per tant, eres el primer de la llista. Hui davant el Sevilla, vorem si els jugadors estan 'a muerte' amb l'entrenador, com declarava Rodrigo, o és tot una 'milonga'.



Jugadors retratats

Dimarts passat, en la tornada de l'eliminatòria davant l'Ebro, comprovàrem que l'equip no te frescor i que li costa un món marcar gols. D'eixe "partit" poques coses positives podem extraure, si de cas, el passe de ronda, amb més pena que glòria, i l'aportació d'alguns jugadors jóvens, que mostraren bones maneres i actitud, com per exemple; Lato, Kangin Lee i Ferran. També menció d'honor per a Jaume, que va ser providencial per a mantindre la porteria a zero. Respecte als jóvens de la pedrera, caldrà pensar què fem amb ells, perquè o els donen més bola o hi haurà que facilitar-los una cessió ara en hivern. Per altra banda, queden retratats altres jugadors, que han costat un 'potosí' i que han demostrat que no s'han integrat en l'equip i que, probablement, ja no ho facen, em referisc a Gameiro i Bathsuayi. Ale, a vore si bufa el vent de cul i el València FC és capaç de guanyar al Sevilla. Amunt!