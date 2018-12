Centrocampistas con buena memoria

Los 15 o 20 minutos «malos» del Levante en Eibar de los que hablaba al término del partido Paco López fueron un acoso y derribo en el que es injusto no reconocerle a Mendilibar los méritos que tuvo. El técnico del Levante llevaba toda la razón cuando en vísperas del viaje a Ipurua alertó de lo que podía ocurrir en un campo pequeño donde el equipo tendría que soportar una fuerte presión. No hay duda de que el Eibar sabe cómo hacer de su estadio un fortín con juego directo, circulación rápida del balón y mucho agobio arriba. Pero una cosa es que el Levante para nada se viera sorprendido con algo que sabía que podía ocurrir y otra bien distinta que no sea complicado frenar ese tipo de juego...Ni siquiera equipos de enorme calidad, y ya vimos hace nada al Madrid cayendo por 3-0, son capaces de contrarrestar esas salidas en tromba y no perder la posesión con tanta rapidez.



La suerte de cara

En el cómputo general del partido hay que reconocer, eso sí, que el Levante habría perdido de no ser por un estado de gracia que ha alcanzado también por méritos propios. La moneda le cayó de cara en el gol de Toño después de un rechace. Esa jugada a la postre le dio alas al equipo para lanzarse a por la remontada y terminar rescatando un puntazo.



Made in Levante UD

El Levante sufrió por su banda derecha, una zona del campo en la que Mendilibar llevaba muy bien trabajado el partido y por la que el Eibar volcó la mayor parte de sus acciones de peligro. Las estadísticas revelan, además, que los armeros dieron el doble de pases que los granotas, pese a que la posesión estuvo en unos guarismos de 60-40 que no podemos catalogar como abrumadores. El Levante, sobre todo en la primera mitad, volvió a dar una lección de contragolpes, mientras que el Eibar necesitó elaborar más el juego para crear peligro. El pase de Bardhi a Morales es espectacular, pero en general el centro del campo, ya con Rochina de vuelta, tiene unos mecanismos automatizados con los que es capaz de plantarse en situaciones francas en el área contraria con dos o tres pases. Los centrocampistas tienen memorizados los movimientos de Morales y Roger y el volumen de balones a la espalda es enorme.



Difícil para Chema

Es cierto que con el 1-2 la victoria parecía encarrilada, pero el Eibar arrancó la segunda parte con un convencimiento brutal y 6-7 oportunidades claras en pocos minutos gracias a su fútbol en oleadas. Para los centrales fue un partido sufrido, especialmente para Chema, un jugador muy correcto que a mí personalmente me gusta mucho pero que tuvo problemas con los centros laterales y que sin duda es más efectivo atacando los balones de frente.



Penalti, ni de broma

Por cierto, no estoy aquí para escribir sobre los árbitros, pero esta vez no voy a tener más remedio que hacerlo. Después de haber visto repetida la jugada tres o cuatro veces mi duda es porqué Alberola Rojas tuvo tan claro de primeras que era penalti. Y es que la jugada ofrece muchas dudas y en mi opinión nunca debería de haberlo pitado. Apenas hay contacto y desde luego para una pena máxima normalmente los propios árbitros necesitan más.



