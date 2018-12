Cuando el mejor no te da miedo

Digan lo que digan Pelé, Maradona y demás cegados por la insana envidia, pasado mañana, el mejor jugador de la historia del fútbol pisará el verde del Ciutat. Lo hará, además, liderando al, posiblemente, equipo más en forma de Europa, con Suárez, Coutinho y el desatado Dembelé como compañeros de armas. Casi nada.

16 veces se ha enfrentado al Levante UD Leo Messi. Nos ha ganado 14 y empatado 2. Nos ha metido 16 goles, incluyendo un hat-trick y 4 dobletes. ¿Y saben qué? No le tenemos miedo. Podrá acabar venciendo, goleando incluso, sería lo normal. Sin embargo, cuando el Templo del Sentimiento granota le reciba este domingo, engalanado como últimamente siempre, venga el Barça o lo haga el Lugo, todo levantino, hasta el más pesimista, sentirá un cosquilleo recorrerle todo el cuerpo...

Es la ilusión, esa maravillosa sensación que nos dice, y sabemos que es cierto, que somos capaces de ganarle. Sí, también al dios del fútbol. Sí, también al Barça de Messi.

Ese bichito que se mueve por nuestros cuerpos nos lo ha inoculado el mejor entrenador de España, ese al que eligió en su momento más complicado el director deportivo al que algunos están empeñados en condenar obviando una decisión que ha cambiado la historia del Levante UD, una elección que nos ha convertido en un equipo al que, por primera vez en la historia, quiere ver toda España.



Europa, Tito haters

Ni el demoledor Éibar que humilló al Real Madrid, en su mejor versión, fue capaz de tumbar a los guerreros de El Mentalista la semana pasada. El Levante, mal que le pese a los adoradores del yunque de la adversidad y a los Tito haters, pasea su gloria por puestos europeos, por plazas de Champions si nos atenemos a la clasificación liguera desde el pasado 4 de marzo, Día Internacional del Sanpacolismo.

Y lo hace con un fútbol de ensueño, con un ataque demoledor que lanzan tres superclases aún lejos del nivel que aspiran a ofrecer en el futuro: Campaña, Rochina y Bardhi.

¿Qué quieren que les diga? Llevo soñando con el domingo desde que salimos de Ipurúa. Y sí, soy consciente de que sufrimos atrás. Pero por encima de todo, creo en este equipo. Me sobran motivos para hacerlo. El 53'8% de victorias de López en Primera, el Levante más goleador de su historia en la élite, prácticamente toda la plantilla disponible con el regreso de Posty, el precedente del 5-4 de la temporada pasada, el del 1-2 del Bernabéu con exhibición de valentía incluida...



Ni cómo se llaman...

¿Y si perdemos? Seguiré soñando despierto. Miraré a Vallecas deseando que empiece el siguiente partido. Porque eso es lo especial de este momento, que vivimos un presente envidiable y tenemos por delante un futuro bestial.

Alguien me dijo hace año y medio que los aficionados del Madrid no sabían ni cómo se llamaban los jugadores del Levante. Ahora ya lo sabéis, Jorge. Los del Barça también nos conocieron el pasado 13 de mayo. Entonces no jugó Messi, justifican como si el argumento aspirase a valer. El domingo sí estará el genio de genios. Maravilloso. La gesta puede ser incontestable... ¿En serio quedan aún dos días?

