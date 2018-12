Lim, porte dos bons jugadors

Si. El passat dissabte tornàrem a patir un empat que sap a ben poc. És que no hi ha manera de sumar de tres en tres punts, i per ahí, és per on s'escapa qualsevol reacció positiva. Tinc la sensació d'estar unflant la roda de la bicicleta i mai acaba d'omplir-se perquè no sé per on, però la càmera perd aire per alguna banda. Serà la vàlvula?, una llanta?, la punxada d'un caperot? No ho sé, però alguna cosa no funciona. Curiosament, l'any passat, igual que enguany, el Valencia CF es va enfrontar en el més de desembre a l'Eibar, en el camp d'Ipurua, i el resultat va ser de derrota i cap catxo cap a casa. Rescate el que vaig escriure fa un any respecte a eixe 'partit', que ens ve al pèl i em sembla de rabiosa actualitat. Senyor Peter Lim, òbriga la boquera i porte dos bons jugadors contrastats en el mercat d'hivern. L'encontre del passat dissabte davant l'Eibar és la prova evident que necessitem reforços, si volem disputar la lliga. Senyor Marcelino, és cert que el Valencia CF va competir en Ipurua, però això no és suficient. Insistim, senyor Lim, la 'plantonà' necessita una 'regà' i tirada de guano per a què les taronges continuen fent-se grosses i llustroses, perquè si no reguem a temps, els arbres no treballaran com cal i la collita baixarà la qualitat. La diferència que hi ha entre eixes paraules i la situació actual de l'equip és que l'any passat el Valencia CF estava en llocs de Champions League i enguany estem més a prop del descens a segona que de la quarta posició. No cal dir més.

La setmana passada comentàvem que el Valencia CF afrontava una trilogia d'encontres essencial per a les seues aspiracions; Eibar-Huesca-Alavés. Imprescindible guanyar els tres, va i resulta que a la primera cullerada...mosca. Cal reconèixer que el Valencia CF va merèixer la victòria, però al primer revés, com va ser un penal rearbitrat pel VAR i totalment injust, ens va deixar KO. Lamentablement l'equip de Marcelino no va tindre capacitat de reacció i això és imperdonable. La roda seguix perdent aire. Ara ens visita el Huesca, en el segon 'partit' de la trilogia. Si no guanyem a l'equip aragonés ací en Mestalla, ja podem encendre la traca, perquè, possiblement, Marcelino anirà per l'aire, i no crec que siga eixa la solució. Canviar d'entrenador sempre és una mala notícia, però la llei del futbol és així de cruel. Els resultats manen i les dinàmiques negatives cal tallar-les de soca-rel. Sempre he dit que als entrenadors els tiren els jugadors i als presidents, l'afició. Per tant, ull amb l'encontre davant el Huesca perquè ahí s'hi juguen algo més que tres punts.

Per cert, això de Murillo també és digne d'analitzar. Jo haguera esperat a cedir-lo, perquè no siga el cas que despatxen a Marcelino i el nou entrenador considere que Murillo aprofita. En fi, un despropòsit més que dóna a entendre la mala planificació esportiva, de la qual és responsable el pròpi Marcelino, i que ha desembocat en el destarifo en què s'està convertint el Valencia CF actual. Ale, a guanyar al Huesca i a viure uns bons Nadals. Amunt!



