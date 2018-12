Vuelve, a casa vuelve

Acabo de regresar de Cuba, la perla del Caribe. Allí, casi he logrado desintoxicarme de la realidad que nos tiene empanados. No había noticias de política española (bueno, en general, de política), tampoco de sociedad, y sin apenas Internet, sin redes sociales...Imaginaos lo que supone no tener que toparte de morros con todo el que no te interesa, sólo porque abras tu teléfono. Pero no he logrado la desintoxicación total, porque el fútbol llega. A ellos sólo les interesa el Madrid y el Barça (¡oh, sorpresa!) y aún diría más: el luto de Cristiano y Messi. Todo lo demás, está de más. Enhorabuena a los que mueven los hilos, porque lo han conseguido. No somos ni comparsas. Les da igual el nombre del que juegue contra ellos. También detecté esto en Malasia, hace años, y en Egipto. Así que no os preocupéis: no estamos dejando nuestra imagen por los suelos, ¡porque nuestra imagen no se ve!



Turrón

Regreso a València, como el turrón de El Almendro, por Navidad. Vengo de temperatura primaveral, casi equivalente a nuestro junio, eso sí, con algún tifón e inundaciones sin importancia, si no te pilla en medio de la calle como me pasó a mí, en plan «serán cuatro gotas», y que casi acabo en barca contra el tendido eléctrico. No quiero abrir las páginas de los periódicos, por si me encuentro alguna noticia que me vaya a alterar. Me digo que no será para tanto, que no ha pasado nada, ni para bien ni para mal. Cuando llegan las vacaciones, sólo aspiro a prolongar la tranquilidad unos días más, mientras me hago bicho-bola en el sofá esperando el Boxing Day, y me habitúo al frío.



Murillo

Nada más aterrizar, me he dado de bruces con la realidad: el Real Madrid juega en abierto por la televisión pública una pachanga que se han inventado, y que llaman Mundial de Clubes, pero que ya nos gustaría jugar a nosotros. Lo que estará por ver es si la darían por la pública. También me topo con que hemos cedido a Jeison Murillo... ¡al líder! ¿De verdad nos sobra algo que le vale al Barça? Sabemos que no es santo de devoción del entrenador, pero no entiendo la jugada. Esas «muchas razones» por las que Marcelino no veía a Murillo titular en el Valencia CF son esa información que a la grada no llega en condiciones, y que nos desespera. Sabe más el que habla por lo que calla que por lo que dice. Pero si no se esfuerzan en explicárnoslo mejor, todo quedará como una mala decisión del entrenador.



Celtic

También me enteré en el exilio de que nos había tocado el Celtic en la Europa League (a mí me gusta seguir llamándolo UEFA). Existen dos antecedentes de enfrentamientos con ellos: en la 61/62 y en la 01/02. En ambas pasamos. Es un club que cae muy simpático, porque sus franjas horizontales dan buen rollo, porque cantan el You'll never walk alone con el mismo ahínco que los reds de Merseyside. Mi equipo de señores mayores de partiditos de los lunes llevamos sus colores, aunque también estamos en horas bajas (y a medida que envejecemos, más bajas, más). Este año el los de Glasgow siguen vivos en Europa de carambola, gracias a un gol en el último minuto del Rosenborg frente al RBLeipzig. Los blanquiverdes se jugaban la vida y perdían en casa ante el RB Salzburgo. El Valencia es mejor, pero tal y como estamos, es más lotería que el 22 de diciembre.



Huesca

Antes de todo ello, vamos esta mañana a por el Huesca. Duelo inédito del que poco podemos decir, porque al fin y al cabo son colistas. No se espera que el fútbol más eléctrico del planeta pase por delante de nuestros ojos. Además, tenemos más bajas en el centro del campo que en mi quinta de carros de combate, en la mili. La gente se intentaba escaquear como fuera, y el centro médico estaba siempre como la seguridad social en hora punta. Así que, sin Coquelin, ni Mr. K, ni Guedes, vamos a ver a Carlos Soler al lado de Parejo, salvo error u omisión. Gameiro tampoco será de la partida, y a cambio entrará Kang In, y debutará en liga Uros Racic. Desde luego, si hay un partido para darle minutos es este, contra el último, en casa y en domingo por la mañana.



Confianza

Vamos a estar atentos al mercado, como dice el míster, aunque sorpresivamente tras ceder a un central (eso sí, con una buena opción de compra, pero aun ni con esas muchos lo habríamos soltado) lo que se busca no es reforzar esa posición, sino gol. Leía nada más aterrizar que se nos ha devaluado la plantilla un montón, según los últimos datos de mercado. Aunque estas cosas hay que calcularlas a final de temporada. Yo sigo confiando en Gameiro, porque futbolistas con sus atributos son mi debilidad, más allá de sus aciertos puntuales. Y porque necesita más minutos en el césped (no será hoy). Pero el que venga, que venga porque quiere jugar aquí. Como demostró Kondogbia. Con vocación de estabilidad. Si marca Batshuayi hoy, será como un tifón tropical. Me alegrará el solsticio de invierno. Felices fiestas.



