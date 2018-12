Algunos nombres buenos

¿Qué tal, cómo llevan el solsticio? Yo hasta las narices. La navidad me la bufa, pero entiendo que es el único momento en el que la humanidad se pone de acuerdo en algo: decorar con lucecitas los balcones, estés en el Polo Norte, en el Caribe o en la Font de la Figuera. Al menos ya se ha pasado la moda de colgar a Papá Noel de los balcones. También se ha pasado la moda de pedir fútbol en fiestas. Es una batalla perdida. Los futbolistas necesitan descansar, que trabajan mucho y si no, se nos estresan. Ya tendrán tiempo de lesionarse luego, cuando jueguen tres partidos en diez días. Al menos, los días empiezan a alargar, y ya vamos cara al verano. Tampoco tengo prisa en que llegue, que eso significa un año más viejo, y esto va a toda pastilla.



Almanaque

El tiempo pasa, y el Valencia CF se arrastra en la línea espacio-temporal. ¡Ah, cómo me gustaría poseer el Almanaque Deportivo de Marty Mc Fly en Regreso al Futuro! Saber cómo quedarían los resultados en el futuro, para evitar sufrir como magdalenas. Claro que, mira si somos viejos, que ese almanaque cubría la información deportiva entre 1950 ¡y el año 2000! Somos tan mayores que ese almanaque ya es del pasado, y encima valdría una pasta en el Rastro. En todos estos años, hemos visto al Valencia ganar seis ligas. Bueno, pocos, poquitos, pueden haber visto las seis. 41-42, 43-44, 46-47, luego la 70-71y finalmente 2001-2002 y 2003-2004. Deberíamos haber visto las señales del tiempo. No hay mucho que esperar de esta competición. No es tanto culpa del club, como del sistema. Da todo mucha pereza.



Nuno

Habida cuenta de los precedentes, sólo aspirábamos a hacer una temporada digna, esto es, a mantenernos vivos en la Champions, pasar de ronda, llegar lo más lejos posible, soñar, ganar la Copa (aún se puede), y en Liga pelear, pelear, pelear. En vez de eso, nos arrastramos hacia el pozo. Acabamos el año en tierra de nadie. La afición no tiene la culpa en absoluto. Lo digo por comentarios en plan: «Solo los verdaderos aficionados animan», y movidas de esas. Hace un par de temporadas nos salvamos de la quema absoluta, el año de Zaza fuimos un huracán en la primera mitad, y una piedra rodante en la segunda, y este año estamos haciendo un 'Nuno' en toda regla. Pero lo chocante es que, por primera vez en mucho tiempo, el equipo directivo ha complacido los deseos del equipo deportivo, manteniendo las cuentas y un poco de coneiximent.



Nombres

Ahora llega el mercado de invierno, con una web valorando la devaluación de los jugadores, Cuando leo que Gameiro y Batshuayi no llegan a los números del peor Vietto, y que Mina y Rodrigo siguen intocables, pero constato que sus números también se alejan de su rendimiento el año pasado, es fácil concluir que la culpa no es de los delanteros. ¿A quién vamos a traer? ¿A 'Chicharrito'? Ya cuando vino con el United hace años y nos hizo un destrozo pensé que ese jugador estaba infrautilizado por los ingleses. Pero la realidad es que el Real Madrid tampoco le sacó rendimiento, y ahora está a tiro otra vez. Significa eso que el mejicano, por un motivo o por otro, no acaba de estallar como el fuera de serie que yo creo que lleva dentro. ¿De verdad nos vamos a arriesgar?



Problema

¿Qué tal Giroud? El delantero centro que no mojó, y se permitió el lujo de ser campeón del mundo. Me dirán que juega para el equipo. Pero es que eso ya lo hace Rodrigo. Si no tiene gol, precisamente, ¿qué sentido tiene escuchar dimes y diretes sobre él? Miren, mi apuesta es Gameiro. Es la apuesta de Marcelino, y también la mía. Por lo que se interpreta de sus declaraciones, el míster parece haber tirado la toalla. Mejor que él no sabe nadie cómo entrenan sus jugadores. Pero yo tengo mi fe intacta en el jugador. Porque el problema es que, más allá de su estado de forma puntual, la forma se coge con minutos. Jugando. Y el problema que llevamos diciendo desde hace tiempo es que las rotaciones en el equipo no están tan claras, y los cambios se hacen muy, muy tarde. Así es muy difícil marcar la diferencia.



Esperanza

Puede hacerlo Mina, porque sale con la energía de un toro de 23 años. Pero los delanteros se cuecen a fuego lento, y la edad y la experiencia son grados militares. Quizá me quede solo en la defensa del francés, pero se trata de ser realistas. Ningún delantero ha marcado las diferencias. No se puede evaluar al jugador por los escasos minutos que ha disputado esta temporada, entre los cuales, por cierto, destaca por haber dado la victoria en Anoeta y haber provocado un penalti esencial en Getafe. Yo lo tengo claro. No puedo decir lo mismo de Batshuayi, porque no me ha dado los mismos motivos. Pero el problema quizá no está en los nombres, sino en cómo se les utilice. En cualquier caso, les deseo feliz año nuevo, y que el Centenario acabe como merecemos los aficionados valencianistas. Todos.