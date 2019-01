Coke se reivindica en el mejor momento

Con el Levante UD a la caza de un central en el mercado de enero y con problemas numéricos en esa demarcación por las lesiones de Chema y Postigo, el partido del Valladolid estuvo marcado, entre otros muchos alicientes, por la reivindicación de Coke como futbolista que puede desenvolverse atrás en una línea de tres además de como lateral. Al tener tanto recorrido es posible que como carrilero le cueste más desempeñar el papel de Jason, pero como central el vallecano está repleto de virtudes, ya que por su estatura va bien de cabeza y tácticamente es inteligente. Aunque el club firme a otro defensa, el entrenador ya sabe que Coke puede darle mucho rendimiento.



Luces y sombras

El gol de Coke, un jugador también fundamental para la estrategia por su poderío aéreo, abrió la lata para un Levante que, como siempre, empezó mejor y con continuas llegadas al área, si bien mediada la primera parte las cosas se equilibraron. Aunque el resultado es justo, los pucelanos merecieron más en alguna fase, ya que tuvieron sus opciones al margen de la del gol anulado. Sin embargo, cuando se fueron a tumba abierta a por el empate, el Levante los mató a la contra. En esas circunstancias el equipo de Paco López demostró que ocupa muy bien los espacios que le deja el rival, ya que cuenta con jugadores más que adecuados para eso. Por contra, se volvió a sufrir a balón parado y el Valladolid llegó más de lo esperado pese a tratarse de un equipo que venía defendiendo muy bien pero sin llegar tanto al área.



El mejor trío posible

En el centro del campo no hay duda de que el trío de centrocampistas que mejores resultados está dando es el formado por Campaña, Rochina y Bardhi. En los partidos más importantes son los medios a los que está recurriendo sistemáticamente Paco. El equipo lleva mejor las ausencias en otras líneas, pero es más sensible a las variaciones en la medular. Son, sin duda, futbolistas que siempre te dan algo por la calidad que atesoran. Sin ir más lejos, Rochina lo hizo a balón parado. Paco tiene toda la razón del mundo cuando dice que el perfil de los jugadores de la plantilla es el que es, una característica que está en la base de su filosofía. Como explicó en rueda de prensa, él siempre va a ir a matar los partidos aun a riesgo de que precisamente por esa apuesta se los terminen empatando. De todos modos, también es cierto que en determinadas circunstancias el Levante ha sabido, porque está trabajado, meterse un poco más atrás y presionar a mediocampo. El equipo está capacitado para hacer lo que hace, aunque no siempre va a ser necesario morder tan arriba. Paco, y eso es un logro que al principio parecía complicado, ha conseguido que futbolistas tan creativos como Bardhi, Rochina y Campaña se sacrifiquen en defensa.



Roger vs Mayoral

A todos nos llamó la atención que Roger, máximo goleador esta temporada, no jugara de titular. Pero precisamente en ataque es donde mejor está funcionando la competencia. Roger es un delantero que tiene mucho gol y que presiona como pocos, pero Borja Mayoral va a ser importante también en la recta final. Pese a que sus características son otras y no tiene tanta maldad con el gol, a cambio sí que posee un gran poder de visualización. Jugar de delantero en el Levante está caro.



Más opiniones de colaboradores.