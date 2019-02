Voy a intentar medir mis palabras

Esta vez me he propuesto escribir midiendo al máximo mis palabras, sin dar rienda suelta a todo lo que pienso en estos momentos como aficionado, pero dejando claro desde el principio del artículo que si hay algo que a los levantinistas nos molesta es que se falte el respeto a nuestro querido club. El Levante UD tiene 110 años de historia que bien se merecen, al menos, ir de cara. Y evidentemente me estoy refiriendo a ti, Jason. Un club que te lo ha dado todo cuando te echaron de tu casa y donde te han tratado con un cariño que ya quisieran muchos de los criados en Buñol, chavales que seguramente se lo merecerían más que tu. Aquí se te han dado más oportunidades que a nadie para demostrar que tenías hueco en un club histórico que, por cierto, es el más antiguo de la ciudad.



Menosprecio al escudo

Jason, se te mimó y se siguió confiando en ti aunque hiciste temporadas mediocres en tus cesiones, como la de la temporada en el Albacete. Pese a ello, este club al cual has menospreciado te hizo hueco en esa plantilla que logró el ascenso a Primera hace dos años. Sí que es cierto que en Segunda hiciste una gran temporada, la mejor de toda tu carrera hasta la fecha, pero la aprovechaste para intentar abusar de la confianza de este club gracias al cual eres lo que eres, que no se te olvide. Entonces pediste un salario desorbitado con el que ya quisiste equipararte a buques insignia de la plantilla con muchos partidos en Primera, categoría que hasta la fecha no habías olido ni de lejos.



Sin drama deportivo

Pese a todo lo anterior, el Levante y su afición te siguieron dando cariño. Esa afición con la que no has tenido ni un solo gesto de cariño en toda tu vida. Ha sido ahora, cuando realmente te tocaba, cuando el Levante sí que te ha valorado a ese nivel ofreciéndote un contrato a la altura de los pesos pesados de la plantilla. Pero claro, el club no ha tenido aquí respuesta. El club, insisto, que ha hecho posible que hoy en día seas un profesional de Primera División. Para mí en particular es del todo indiferente que te marches, a nivel deportivo no va a ser ningún drama. Sin embargo, el club, la afición y a nivel personal Quico y Tito, que te han tapado algunas cosas pese a hacer lo que estás haciendo, no se merecen esta burla con la que nos correspondes.



Mi único deseo

El refranero español es muy sabio y dice que «de bien nacido es ser agradecido». Yo ni tan siquiera espero ya que pidas perdón, lo único que deseo es que no te vuelvas a poner el escudo del Levante UD en lo que queda de temporada, tan solo con esto ya me daré por satisfecho.



