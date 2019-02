Ni se tira la Europa League ni a Kangin ni Ferran

Me sorprende mucho el debate que se ha generado estos días en el entorno sobre si el Valencia CF le da importancia o no a la Europa League. Hay algunos que han pensado que la ausencia de Rodrigo y Gayà es motivo para pensar que el cuerpo técnico no prioriza la competición, hay otros que simplemente entienden que el club con la recuperación en Liga y a puertas de una final de Copa pueda dejar de lado la segunda copa europea. Yo, me posiciono entre ese grupo que está convencido de que el Valencia CF ha viajado a Escocia con 19 jugadores que le hacen favorito en el partidos esta noche en Celtic Park.

No entiendo lo de tirar competiciones y es verdad que el club no estuvo afortunado al decir públicamente que priorizaban la Liga, porque la Copa le ha regalado a Mestalla su mejor noche en años después de decir eso de las prioridades. El objetivo desde el inicio de temporada está claro que es volver a disputar la próxima edición de la Champions League pero para ello este verano se configuró una plantilla amplia y se hizo un desembolso superior a los 100 millones de euros, el más alto de la historia del club, para poder competir con garantías en tres competiciones. Viajar a Escocia con Garay, Kondogbia, Coquelin, Guedes, Parejo, Gameiro, más los Soler, Ferran, Kangin.... y pensar que el Valencia CF está tirando la competición me parece absurdo.

Estoy seguro de que el Valancia CF tendrá esta noche en Celtic Park un partido complicado porque estoy de acuerdo con Marcelino en que ganar fuera de casa en Europa nunca es fácil. Pero el equipo debe aprovechar la inercia positiva que lleva y sobre todo el buen estado de forma de Gameiro para jugar a los espacios ante un equipo que basa su argumento futbolístico en su poderío físico y en el empuje de un imponente estadio que ruge de forma atronadora. El escenario es imponente vacío, debe serlo mucho más con 60.000 almas gritando cada jugada. Debo ser un optimista pero creo que el Valencia CF saldrá vencedor de esta batalla en Escocia.



Kangin y Ferran

Desde el que Valencia CF hizo oficial la renovación de Kangin Lee, justo tras su participación magnífica en el partido de la remontada contra el Getafe, el futbolista asiático ha desaparecido del mapa y ha jugado cero minutos en los siguientes tres partidos. Creo que Marcelino debe tener algo más de tacto con un jugador de 17 años que ha demostrado que su DNI no es indicativo de nada y que cuando lo ponen a jugar no se asusta del peso de la camiseta que lleva. Entiendo que el técnico ahora tiene un dilema porque los primeros espadas están sanos y deben jugar, pero también estoy convencido de que debe encontrarle el hueco para ir entrando y teniendo sus minutos. Nadie le debe exigir la titularidad del chico pero si hay que pedirle al asturiano que le de cariño a un talento tan evidente como es el coreano. Del mismo modo que pedí paciencia y cariño para Ferran, ahora pido eso para Kangin. Creo que el Valencia CF tiene dos jugadores tops con ellos y de esos que en el mercado en apenas dos años valdrán lo que esta entidad no podría pagar poe ellos. Son de casa y criados en casa. Estamos obligados a disfrutarlos y a cuidarlos.

Además con Kangin se da la circunstancia de que el Valencia CF tiene lo que todos los clubes europeos buscan, un jugador asiático que les ayude a explotar el mercado más poderoso a nivel de patrocinios y posibles seguidores, y que además de asiático tiene pinta de que va a ser uno de los mejores asiáticos de Europa. En el club lo saben, lo saben hace mucho pero ahora están empezando a darse cuenta de lo que significa que este chico empiece a ser un icono en Corea del Sur. En marzo está previsto que Bento lo cite con la absoluta y a partir de ahí su crecimiento será exponencial. Un Valencia CF necesitado de ingresos por todas partes no puede permitirse el lujo de perder mentalmente al chico. Con cabeza y cariño, hay que lograr que Kangin y Ferran sean los dos próximos iconos del valencianismo.