Em fa por la paraula ´assequible´

Altra oportunitat perduda pel València FC ací, en Mestalla. L'empat davant la Real Sociedad, frena l'eufòria de la copa i ens mostra la realitat del dia a dia, que no és altra que la barbaritatque li costa a l'equip resoldre els encontres de casa. Al Valencia CF comença a passar-li factura jugar un "partit" cada tres o quatre dies i, hi ha jugadors que ho noten físicament perquè s'esgota la gasolina . El diumenge passat es va vore un equip que va minorar el joc els primers 45 minuts per a després, ja en la segona part, xafar l'accelerador per a guanyar l'encontre. Una vegada més, no va poder ser. Va tindre tres ocasions molt clares per avançar-se en el marcador però continua sense ser suficient, per tant, no queda altra que generar moltes més oportunitats de gol per tal de materialitzar-ne alguna i creuar els dits per a què siga suficient i guanyar els tres punts. Està clar que tots els dies no vas a tindre la sort de marcar en l'últim instant de "partit", com el dia del Huesca, Sevilla, Betis, Getafe és l'hora de ser més efectius en atac i seguir consolidant la defensa, que tot siga dit, va estar sensacional el diumenge passat.



Delicat

Estem en el tram més delicat de la temporada, on ens juguem ser o no ser en les tres competicions i com açò no para, el passat dijous, el València FC va debutar en la Europa League, que no mola tant com la Champions, però, igual que la Copa del Rei, pot ser una competició molt atractiva. La resposta del Valencia CF va ser il·lusionant, en un camp mític com és el Celtic Park de Glasgow i davant 60.000 espectadors. Gran victòria, d'eixes que s'anomenen de prestigi, que posa en evidència el bon estat de forma de l'equip, fent un futbol pràctic i efectiu, amb una alineació plena de rotacions però mantenint el compromís dels jugadors que participen. És molt important gestionar adequadament els esforços perquè, físicament, ha de donar per a les tres competicions. És l'hora de tirar de fons d'armari i posar a prova tant als jugadors nous (Sobrino i Roncaglia) com utilizar els de la pedrera (Kang in Lee i Ferran Torres) que ja saps que són vàlids per al primer equip.



¿Assequible?

Com el calendari no perdona, no hi ha temps per a pensar en la ressaca de dijous a Escòcia, per tant, cal estar pensant ja en el següent encontre de lliga davant l'Espanyol de Barcelona. Altra oportunitat per a seguir remuntant en la classificació lliguera en un "partit" dels que s'anomenen: assequible. Uff! Quina por em dona eixa paraula. El que està clar és que si volem guanyar a l'Espanyol, no hem de donar tantes facilitats i anar a pel "partit" des del minut u fins que s'acabe. Si al final, no aconsegueixes marcar, mala sort, però no te'n vas a casa amb la sensació d'haver regalat una part sencera. Amunt!