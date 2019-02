´CBR´, la fórmula del cambio

Lo confieso. Me doy por perdido. Esa delgada línea que separa el todo de la nada; el optimismo del derrotismo; o el amor y el odio, me tiene enganchado. Por mucho que me intente concienciar, que intente no tomarme tan pecho victorias y derrotas, el cúmulo de sensaciones que me genera mi Levante me tiene subido a una montaña rusa eterna. Ha sido así históricamente así, y aún más este año. La semana pasada me sumí en el catastrofismo emocional más profundo por el 2-0 de Vitoria y, cinco días después, Balaídos me llevó a un estado de euforia y optimismo irrefrenable. ¿Será por eso que los granotas somos tan especiales?



Sentarse y disfrutar

El equipo fue en Vigo como una moto. Como aquellas míticas CBR (Campaña-Bardhi-Rochina) que nos hacían disfrutar a los adolescentes de los 90. Cuando los tres se ponen a jugar solo tienes que sentarte y gozar del espectáculo. No hay otra fórmula para explicar el cambio experimentado entre un partido y otro. El mando de Campaña, la magia de Rochina y los destellos de Bardhi conforman un centro del campo de kilates y sacan lo mejor de Morales. Entre sus acelerones y los caballos de fútbol de la CBR... ¡subidón asegurado!



'Doblete', ¿por qué no?

Tengo especial interés por descubrir qué versión del equipo veremos el domingo. Como le dé por mantener su identidad y ser el Levante de Paco López, ojo que no hagamos 'doblete' contra el Madrid.



¡Todos a por la Copa!

No me quiero olvidar de la sección de fútbol sala, que justo dentro de una semana afrontará un partido histórico contra el Pozo de Murcia. Lo será para el Levante, que participará por primera vez en el torneo; y para la ciudad, como anfitriona de la fase final de la Copa de España. Sobran motivos para que los granotas nos movilicemos masivamente, pero yo daré otro: los jugadores y cuerpo técnico dan mucho al club a cambio de muy poco.

Hay que transformar todo el cariño que ellos demuestran, hacia al Levante y hacia a sus aficionados, en ánimos y alientos en los cuartos de final y, ojalá, las semifinales y la final. Estarán ahí por méritos propios, y estoy seguro que si luchamos todos juntos podemos llevarnos un alegrón. ¡Soñemos con la Copa!



