Hay un problema gordo con el penalti

El Levante UD, contra todo un Real Madrid, no sólo compitió bien y mereció más sino que el resultado más justo habría sido una victoria porque opciones para ganar tuvo y además de sobra. En la primera mitad los granotas fueron netamente superiores, mientras que en la segunda, aunque bajaron un poco el pistón, el Real Madrid no supo aprovecharse de esa circunstancia a nivel de juego y oportunidades. En su línea, el equipo de Paco López presionó bien, hizo daño saliendo de atrás y sus tres jugadores del centro del campo tiraron de calidad sin importarles el rival que tenían delante, un Madrid que sin estar en buen momento después de su derrota contra el Girona y los problemas en Amsterdam continúa siendo un equipo temible.



No se discute el avance

Respecto al partido en sí, no hay duda de que el VAR fue el gran protagonista en detrimento del Levante, y que una vez más su efectividad volvió a quedar en tela de juicio. No se discute el avance que supone la introducción de la tecnología pero sí la serie de supuestos y condicionantes que lo rodean en su uso. Pese a haber muchísimas dudas en que Doukouré toque la pierna de Casemiro, Iglesias Villanueva no fue a ver a la jugada.

En las normas del VAR se habla mucho de «error flagrante» y de «interpretación», aunque también es cierto que en el reglamento se especifica que una falta es tanto darle una patada al contrario como intentarlo. Realmente ni es penalti el de Doukouré ni lo es tampoco el del contacto de Carvajal con Morales, pero el problema gordo es que una patada al aire, aun con tecnología, se siga sancionando como penalti. Tenemos que reconocer, no obstante, que mientras que el VAR no sirvió en esa jugada para que el árbitro acertara sí que lo hizo en la revisión del primer penalti, el de las manos de Bardhi. Las dos acciones, por desgracia, perjudicaron al Levante y en ese sentido los argumentos que expuso Quico Catalán públicamente estaban cargados de razón



Sobre Vezo y Moses

Los once jugadores del Levante estuvieron bien, aunque por encima de los más habituales esta vez me gustaría destacar a dos que le están dando un plus al equipo en los últimos partidos. Uno es Vezo, un central que está mejorando muchísimo, que tiene velocidad, uno contra uno y que, pese a la endeblez con la que hasta su llegada cargaba a cuestas, a las órdenes de Paco López se está aplicando a muy buen nivel y superándose en el plano táctico. Y el otro destacado es Moses Simon, quien generaba dudas como carrilero a nivel defensivo pero que está absorbiendo muy bien toda la información del entrenador para adaptarse a una posición para la que es rápido y tiene calidad.



