Valencia, es nuestro momento

Once años después, el Valencia CF va a tener esta noche en nuestro viejo Mestalla la posibilidad de volver a pelear por un título definiendo la eliminatoria de semifinales en casa y ante su gente. Sin duda, se trata de un escenario ideal que todos hubiésemos firmado a principio de la temporada. En estos once años, el Valencia ha disputado varias semifinales europeas y varias de Copa, en ninguna de ellas llegó al partido de vuelta con una ventaja, aunque fuera mínima, como sí ocurre en este caso.

Vuelco

Por eso, no me equivoco al afirmar que el Valencia está ante su momento para volver a darle un vuelco histórico a la entidad. Para el club de Mestalla, ha sido una costumbre vencer al menos un título en cada década. Sin embargo, en este 2019 que hemos arrancado recientemente se cumplen once años desde la última vez que pudimos gritar que el Valencia CF es campeón. Esta noche, Mestalla, será la de las grandes noches y esta noche, el valencianista tiene que ir con la lección muy bien aprendida desde casa. Lo normal, será sufrir, pasar momentos de agobio durante el partido, incluso, no descarten que en algún momento el Betis pueda verse en la final, porque nosotros siempre hemos sido un equipo que sufre mucho sus victorias. Si eso ocurre, no desfallezcan, no se pongan nerviosos, no lo vean nunca perdido, como cantamos en la 97.7 durante toda la noche frente al Getafe, «nunca dejen de creer, nunca dejen de soñar».

Juega la afición

Cuando la pelota rueda juegan once contra once y los de la grada, en teoría poco pueden hacer, pero, en noches como la de hoy, podría poner muchos ejemplos que me han contado grandes futbolistas del Valencia CF que confirmarían que esta noche la afición también juega. Durante la semana, he intentado convencer al aficionado desde mi humilde micrófono de que era absurdo debatir si debía jugar Neto o Jaume, porque la decisión estaba tomada hacía semanas y esta noche, Jaume tiene que sentir que los 50.000 que están en el estadio le van a ayudar en cada acción y que si es necesario, lo van a levantar si tiene algún error.

Juntos

Siempre he defendido, incluso en los peores momentos, que el mayor activo del Valencia CF, es su afición. Y me encantaría que esta noche, todos entendiéramos que Mestalla nos une, que da igual si nuestra ideología es esta o la otra, si somos cristianos o budistas, o si nos gusta más la Coca Cola o la Pepsi, eso son nimiedades al lado del gran murciélago que todos llevamos en el corazón. Mestalla es nuestro templo y esta noche el Betis debe sentir miedo del ambiente que se genere desde el minuto cero de partido. Estoy convencido, de que si durante 90 minutos aparcamos nuestras diferencias y nos dedicamos a empujar a nuestro equipo, a las once de la noche, podemos gritar con mucha fuerza y felicidad, que nuestro Valencia CF va a volver a pelear por un título.

Posdata

Error monumental del Valencia CF, no acudiendo ningún directivo, ni el presidente al funeral de Waldo Machado. Un jugador tan importante como él merecía una representación bien nutrida de la entidad para honrar su memoria.