No todo malo ni todo bueno ante el Krasnodar

El valencianismo salió decepcionado de Mestalla el pasado jueves no por ganarle dos uno a los rusos y estar todos locos por no alegrarse por ganar, si no más bien porque después de todo lo sufrido esta campaña, como el propio Marcelino reconoce, se presentó una oportunidad inmejorable para haber cerrado el pase a cuartos de final y haberse centrado durante casi un mes en la Liga. La primera media hora nos enseñó al mejor Valencia de la temporada, intenso, rápido, agresivo y contundente en ataque. No permitió nada a los rusos y dejó claro que totalmente metido es infinitamente mejor que el Krasnodar. Sin embargo, incomprensiblemente el equipo bajó el pistón y se marchó del césped 55 minutos por ser benévolo y recuperar los últimos cinco que el equipo adelantó líneas y embotelló al conjunto ruso pero sin ser capaz de generarle peligro.

Ese fue el enfado de la mayoría o al menos lo interpreté así porque yo lo sentí así. Esta temporada, el Valencia CF se está empeñando en hacerlo todo complicado y está dejando escapar demasiados trenes que esperemos no pasen factura al final. Ante los rusos se perdió la oportunidad de finiquitar la eliminatoria y de paso centrarse durante cinco jornadas, son las que se jugarán hasta el hipotético partido de ida de cuartos europeos, que es algo que necesita como el comer. Siendo una lástima esa oportunidad perdida, también es cierto que hay cosas muy positivas en este tramo de la temporada. El equipo sigue cometiendo pocos fallos en defensa, encaja poco y por fin han aparecido los delanteros. Los dos mejores que tienes han llegado justo en el momento preciso. Rodrigo ha recuperado el gol en 2019 y ya firma 9 en dos meses y medio, lo que unido a su indiscutible impacto en el juego ofensivo del equipo le vuelve a colocar como uno de los mejores delanteros de Europa. Y sí, digo de Europa porque lo que genera Rodrigo si le añades gol te lo dan muy pocos delanteros. Además, ha llegado Gameiro. El francés está rindiendo a un gran nivel desde enero y ante los rusos perdonó una ocasión que no puede fallar, pero hizo una primera parte perfecta y clave para desarbolar a los rusos. Está de dulce y ahora sí es una alternativa poderosa en ataque.

Esa es la gran noticia para el Valencia CF, que ha conseguido llegar al momento clave de la temporada recuperando la mordiente de sus delanteros y manteniendo su seguridad defensiva. Ganar, ganar y ganar es lo que ha hecho el equipo en los últimos partidos oficiales y ya son tres seguidos. Eso también carga de moral al grupo y le hace creer que la remontada en Liga es posible. Los dos próximos partidos son clave ante Girona y Getafe. Dos victorias nos harían ser el claro candidato al cuarto puesto por dinámica, todo lo que no sea eso nos apartará casi definitivamente de la lucha por esa plaza Champions por la vía de la Liga.



Guedes y Kangin

En esta ciudad, somos especialistas en encumbrar a la misma velocidad que luego enterramos a un jugador. Negar que Guedes no ha conseguido rendir esta temporada es absurdo, pero no querer ver que los condicionantes han lastrado al portugués es de necios. El futbolista está obligado a poner todo de su parte para volver a ser el que fue y el aficionado debe tener un poco más en cuenta lo que el luso hizo el pasado verano para jugar en Mestalla. Y sí, ya sé que van a pagar 40 millones por él, pero por eso mismo creo que habría que valorar las cualidades que Guedes ya demostró y ayudarle a que vuelva a encontrarse a sí mismo.

Del mismo modo que hay que ayudar a Guedes, hay que hacerlo con Kangin. El chaval está pasando un mal trago porque no entiende haber desaparecido de los planes del entrenador cuando fue el club el que le ejecutó la cláusula de los 80 millones con ficha primer equipo asegurándole que tendría sus oportunidades porque se las había ganado. Y eso es lo más duro de comprender, que el jugador ha demostrado poder entrar en la rotación y no se le tiene en cuenta. No sirve la excusa de su juventud, porque Kangin te puede ofrecer en banda izquierda, banda derecha (ahí se inventó los dos goles ante el Getafe) y de segundo punta. En los tres sitios hay jugadores con bajo nivel de forma en las últimas semanas que han jugado por jerarquía y que podrían haber descansado. Marcelino no está siendo justo con el asiático y no hablo de lo que supone el coreano comercialmente para el club, eso ya me pone muy negro, simplemente por méritos deportivos Kangin merece más minutos.



Más opiniones de colaboradores.