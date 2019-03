Aunque me tomen por loco

Hay que reconocer que a lo largo de esta temporada no le hemos tenido miedo al descenso, cosa que sí ocurrió la pasada. Pero el sinsabor de que el equipo no esté luchando por otras cosas no nos lo va a quitar nadie. Ya sea por los errores bochornosos del VAR o por partidos como los de Valladolid o Vitoria en los que el equipo no dio la talla, lo cierto es que a pesar de tener materia prima para pelear por cosas más bonitas, al final tenemos que conformarnos con la permanencia, que ya sé que no es poco. Me tomarán por loco, pero es lo que pienso de verdad.



A vueltas con Tito

Cambiando de tercio, sigo teniendo la sensación de que al aficionado le llega la información muy a cuentagotas. Partiendo de que el Levante es un club modélico en muchísimos aspectos, en ciertos momentos a los aficionados nos da la sensación de que hay un cierto desorden, sobre todo últimamente en el tema del futuro de la dirección deportiva. Desde antes de Navidad tenemos el 'tema Tito' en el candelero y estando prácticamente en abril seguimos sin saber quién será el responsable de la parcela deportiva la próxima temporada. Desde entonces, mucha reunión, mucha gente entrando y saliendo de oficinas, pero información a los aficionados, cero.

Afortunadamente lo que sí vemos es que se siguen cerrando incorporaciones y planificando la temporada que viene sin tener muy claro quién firma a estos jugadores. La afición agradecería algo de claridad.



Ejemplo de valores

Para terminar con un poco de alegría, ayer se confirmó la renovación de Carlos Márquez, capitán y buque insignia de nuestro equipo de Futbol-Sala. Una gran noticia para toda la afición granota que tendremos el placer de seguir disfrutando del crack de Alboraya, que cumplirá su octava temporada en el club. Un ejemplo de honestidad, dedicación y valores para nuestro Levante UD. ¡Enhorabuena, capitán!.



