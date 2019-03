Los grandes ganan cuando toca ganar

El Valencia CF ha llegado a este tramo decisivo de la temporada con la necesidad y la urgencia de lograr lo que no ha logrado durante todo el curso en las últimas diez jornadas de LaLiga. El equipo de Marcelino ha sido incapaz de encadenar tres victorias seguidas esta temporada en el campeonato nacional liguero y eso ha provocado que llegue a un choque como el de esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán con la necesidad de ganar sí o sí a un rival directo en la lucha por la Champions. Cuando aparece el calendario, el estadio del Sevilla es uno de esos campos donde a priori es factible pensar que puedas dejarte algún punto o incluso volver de vacío, porque el club andaluz se ha convertido en la última década en un equipo importante no solo en España sino también en Europa, por ello la urgencia de ganar en el Pizjuán no esconde la dificultad que va a entrañar el partido.



16 empates

Ahora bien, el Valencia CF es un equipo que fue configurado el pasado verano con la obligación de pelear por estar entre los cuatro primeros de la liga y con la intención de formar un equipo que pudiera competir bien en la Champions. En la liga el equipo ha acumulado por diferentes circunstancias 16 empates que le han lastrado a nivel clasificatorio y que hoy le hacen tener un déficit de puntos que le obliga a ganar partidos que a priori sería comprensible no ganarlos, pero eso también es ser un equipo grande. Eso, es lo que se buscó el pasado verano, hacer una plantilla de un equipo grande que pudiera competir en cualquier estadio.



Getafe

La derrota del Getafe este sábado frente a Leganés ha hecho el partido de esta tarde ante el Sevilla valga más de tres puntos porque si los de Mestalla son capaces de ganar se quedarán a tiro de piedra cuando faltarán 27 puntos por disputarse. Eso era algo impensable el pasado 17 de marzo cuando los valencianistas fueron incapaces de ganar al conjunto de Bordalás en Mestalla. Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de los Rodrigo, Guedes; Kondogbia o Gameiro. Digo estos cuatro porque en ellos hizo el Valencia el pasado verano la mayor apuesta económica deportiva poniendo la responsabilidad sobre ellos de alcanzar los objetivos. Hoy en el Pizjuán jugarán once pero especialmente importante debe ser el rendimiento que tienen que dar estos jugadores para que el Valencia logre traer una victoria que dejaría en una situación ideal al club conforme ha ido la temporada.



Sevilla

Siempre se nos llena la boca diciendo que el Valencia es un club grande, pero los clubes grandes ganan los partidos que necesitan ganar y el de hoy para el Valencia es uno de esos donde es innegociable lograrlos tres puntos. Creo sinceramente que por nombres el Sevilla es el equipo más blando de las últimas temporadas, se trata de un conjunto que pese a que con Caparros será más defensivo de lo que era con Machín, tienen un problema importante en la retaguardia esta temporada. Las bajas de Vaclik y Sarabia son más importantes para los hispalenses que las tres que acumula Marcelino con las ausencias de Coquelin Piccini y Sobrino. Hace falta ganar y hay que ganar, ese debe ser el lema con el que saliste hoy el Valencia al estadio del Sevilla.



Champions

Decía esta semana en la radio que la temporada del Valencia a día de hoy sin haber ganado la Copa, porque no se ha ganado, ni tener por supuesto asegurado que se vaya ganar la Europa League, es más mala que buena. Y me explico, ha habido quien tras la clasificación para la final de la Copa ya casi ha dado por buena la temporada. Sin embargo, la temporada en LaLiga está siendo regular tirando a mal teniendo en cuenta la inversión que se hizo en la plantilla y en las competiciones habría que ganar los títulos para que si el Valencia no consigue el billete a la Champions vía liga la temporada pudiera considerarse de buena. Por eso, creo que es necesario recordar que siendo muy importante la final del próximo 25 de mayo, hoy comienza para el Valencia un carrusel de esperemos 16 partidos, significaría jugar también la final de la Europa League, donde el equipo debe sumarle a la buena temporada en defensa la efectividad ofensiva necesaria para bien asegurar la cuarta plaza Liga o ganar la Europa League. La final de Copa ya está en el zurrón, ahora hace falta abrochar el objetivo que el club necesita sí o sí para su estabilidad económica de clasificarse para la Champions.



