Guerreros y guerreras en las gradas del Ciutat

Por fin el levantinismo hace piña. Y no es para menos después de decisiones arbitrales injustas, bochornosas e indignas de la que nos venden como la mejor Liga del mundo. Quico Catalán no habló ya por él mismo al mostrar toda su indignación sino que lo hizo en nombre de los más de 20.000 socios que tiene este gran club a punto de cumplir 110 años de historia. ¡Respeto al Levante UD!



Dispuestos a sufrir

No soy de los que venden sólo lo malo de los demás, en este caso los árbitros. No. Reconozco que el Levante UD jugó una primera parte muy mala en San Mamés. Es demasiado fácil marcarle gol a nuestro equipo y eso es algo que deberíamos solucionar con la máxima urgencia. Encajando goles todos los partidos el logro de la permanencia se complica. Me cuesta mucho explicar los cambios que sufre mi Levante. Y estoy seguro de que muchos granotas pensarán como yo. ¿Por qué no salieron en la primera parte como en la segunda? ¿A que sí? Lo preocupante es que esto no es que haya sucedido solo el miércoles. Llevamos ya unos meses en los que lo vemos partido tras partido. Para ganar mañana, que nadie se engañe, vamos a sufrir como nunca. El Huesca viene muy fuerte y hay que estar tranquilos. Lo principal será que el equipo tenga equilibrio durante los 90 minutos y que esté enchufadísimo desde el momento en el que ponga el pie en el suelo cuando baje del autobús. Ellos son los que tienen que ganar el partido desde el césped. Los 20.000 que llenemos las gradas del Ciutat de Valencia tenemos que ir a muerte desde el mismo momento en que el colegiado pite el arranque del partido.



No juegan 11

En Levante Fans nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo. Hemos organizado un fin de semana completo dedicado a nuestra gran pasión, el Levante UD. Hoy nos concentraremos en el parking desde las 10:30 para posteriormente a las 11:15 acceder al estadio para animar a muerte a nuestros jugadores durante la parte final del entrenamiento. Que sepan que no van a jugar solo 11. Mañana van a tener a 20.000 guerreros en las gradas para empujar en busca de estos tres puntos. Igual estos atracos constantes y las palabras de nuestro presidente han acabado de despertar a una afición siempre fiel como la granota que estaba algo apagada. No saben lo que han hecho. Cuando siente que se le falta el respeto a su equipo, el granota se transforma. Y esta vez no va a ser diferente. Este domingo llevaremos en volandas a nuestro Levante UD a por la permanencia. ¡¡¡20.011 guerreros y guerreras en el templo de Orriols!!!



Más opiniones de colaboradores.