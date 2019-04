¿Por qué no podemos ganarles este año?

De repente no podemos ser tan malos y ellos tan buenos. Con ellos me refiero lógicamente al Valencia, al que ahora hay quien cree que es imposible vencer pero que hace no mucho más de tres meses (bueno es recordarlo) estaba incluso por detrás del Levante en la clasificación. Entonces se decía que nosotros optábamos a clasificarnos para la Europa League, un pronóstico que ha resultado a la postre tan exagerado como me lo parece en este momento el pesimismo y la teoría del inevitable descenso reinantes. Quedan siete jornadas y son otros los que tienen salir de abajo.

Caras que no gustan

Aunque siempre he sido partidario de alejarme todo lo posible de los cenizos, porque considero que no me pueden aportar nada bueno, entiendo las malas sensaciones que han generado las últimas jornadas. Principalmemente los empates en casa contra Eibar y Huesca, y cómo se produjo el resultado en San Mamés. A la gente le ha pegado un bajón tremendo, y eso es realmente lo que me preocupa. A la salida del estadio, el pasado domingo, veía las caras otros aficionados y no me gustaban nada. Ese derrotismo que se ha instalado entre los levantinistas tenemos que quitárnoslo cuanto antes de encima.

Nos falta un resultado

Para mí, no hay debate. Nos vamos a salvar. Seguro. Al equipo solo le hace falta conseguir un buen resultado para superar la mala dinámica actual. Ganar en Mestalla, sin duda, serviría para recuperar la autoestima y demostrar que merecemos de sobra continuar un año más en Primera División. Siempre ha sido así: cuando parece que está muerto, el Levante da el callo y supera hasta las peores adversidades.

Porque ya nos toca

Llevo días preguntándome y preguntando a todo aquel con quien me cruzo lo mismo: ¿Por qué no vamos a ganar este año? En un Derbi las fuerzas siempre se igualan y, además, ya son varios los partidos en su campo en los que hemos merecido rascar algo positivo. Y no me refiero solo al del año pasado, con aquel gol mal anulado a Coke del que nos acordaremos (como del árbitro) durante mucho tiempo. No dudo de que Paco y los jugadores lo darán todo en Mestalla, por lo que solo queda esperar que los errores sean menores que los aciertos. Y si nos ganan, que sea porque realmente se lo merecen.