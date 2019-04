Está siendo esta una temporada rara, rara, rara. Nada tiene mucho sentido. Ganamos una contienda, perdemos otra. Esta sí, esta no. El Valencia CF es una caja de sorpresas, un huevo kinder, un roscón de Reyes en el que aún no sabemos si han metido la figurita o el haba. El año que vivíamos peligrosamente se transformó en un torrente de victorias que se ha detenido, precisamente, contra el Atlético. Los rojiblancos no se jugaban nada, porque todos sabemos que todo el 'pescao' está vendido, que el Barça se lleva la aburrida gloria de ganar como siempre lo de siempre, en esta liga bipolar que dura décadas. Los demás, a verlas venir. Pero en esa lucha por objetivos de goma, el Atlético tuvo un golpe mortífero. Nos asestó donde más nos duele, haciéndonos lo que hacemos nosotros a los demás: jugarles de tú a tú, y ganar por efectividad.



Hincapié

Siempre fuimos a remolque en ese partido, y eso nos costará, probablemente, el puesto Champions, si no machacamos a los de Emery a ida y vuelta, lo cual, entre usted y yo, no suena más fácil que ganarle al Atlético. Fuimos siempre a remolque, aunque con insistencia. Pero el gol de Correa nos puso en nuestro sitio, que al final será el merecido, pase lo que pase. Es necesario hacer hincapié en el gol de cabeza de Giezzman. Pocos compartirán conmigo que el francés es el mejor jugador del mundo en este momento. De hecho, todo el mundo discrepará, a buen seguro, a favor del dios del fútbol contemporáneo, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar. Pero el francés está de lujo, juega como los ángeles y está en el podio celebrando sus prestaciones en un equipo defensivo y gris, con destellos, pero más de garra que de calidad.



Fallos

Ya quisiera ver a Messi en ese equipo (uy, lo he nombrado). Haría cosas, claro que sí, pero dudo que más que el francés quien, por cierto, es campeón del mundo. Eso sí son galones. Pues bien. Con todo esto me debatía conmigo mismo en la previa, sin nadie que me secundara en mis elucubraciones. Pero durante el partido, segundos antes de marcar Griezzman el segundo, tuve un flash forward: vi que la iba a meter. No encontré la marca de Gayà por ningún sitio, pero yo vi que iba a ser gol desde 1987. El defensa estaba mirando la pelota, que es como mirar un tren pasar, en lugar de atender si el semáforo del cruce está en rojo o en verde. Aunque sea anecdótico, fue telegrafiado por el tiempo de maniobra. Luego, ya fue imposible hacer nada.



Cábalas

Veníamos de la gesta contra el Betis, en un toma y daca de las huestes de Marcelino contra el estilo sibarita de Setién, y lo del Wanda nos deja a los pies de los caballos. El Getafe sacó un punto de oro contra ese equipo que juega con el equipaje del Madrid. El Sevilla vapuleó al Rayo, y se encuentra hoy contra el Girona. Después visita Leganés. Hay que reconocer que, de los tres, objetivamente el que peor lo tiene ahora mismo es el Valencia. Sólo el peso del escudo puede superponerse al Getafe, pero difícilmente saltará por encima del Sevilla si a los de Caparrós no les da una pájara. Cosa que, viniendo de ellos, sería de agradecer. Nosotros, tras la mañana de apetitivo ante el Eibar hoy, tenemos un apretado panorama.



Cambios

Hoy toca ganar y ganar. Sin más. El jueves visitamos Londres, donde nos espera Emery calentando las palmas. No será una batalla fácil. La ventaja es que jugamos la vuelta en casa así que, si no nos da el xiroco, como le pasó a Rodrigo en el Villamarín, y mantenemos orden en la sala, podremos tener opciones en casa de poner el arsenal a buen recaudo. Entre medias regresaremos para visitar Huesca, que es un viaje muy bonito para darse una leche de realidad, y descubrir que no todo lo que reluce es oro. Del Big Ben a Panticosa en un abrir y cerrar de ojos. Nada que objetar, son amores distintos. Pero quizá demasiado próximos en el tiempo. Será necesaria concentración y efectividad, para sacar adelante los objetivos.



Centenariazo

Luego, Alavés en casa, Valladolid en Zorrilla, y fin de fiesta en Sevilla para dar cuenta de la Copa. En esa ciudad no seremos bien recibidos, precisamente... por la mitad de sus conciudadanos. La otra mitad estará encantada, siempre y cuando les hayamos dejado pasar a ellos primeros en la cuarta plaza. Porque como no sea así, Sevilla será territorio hostil cien por cien. Y digo yo: ¿Tan difícil era otorgar al Valencia CF en su centenario la acogida de la Final que, casualmente, va a disputar? No es síntoma de buen fario: el Depor se llevó el 'Centenariazo' en el 2002 en el Bernabéu, contra el Madrid. ¡Pero se jugó allí! ¿Por qué no se mantiene la igualdad en estos casos? La vida sería mucho más bonita... y mucho más sencilla. El ser humano se empeña en complicársela gratuitamente. Por eso es tan importante que vaya usted a votar hoy.



