Ser o no ser. Vivir o morir. Todo o nada. Da igual cómo lo queramos expresar con palabras. Lo que importa es el fondo. Y, efectivamente, lo que se juega el Levante UD este domingo en Girona es mucho, muchísimo. Así que llegados a este punto, cerremos filas. Ahora dan igual los porqués sobre cómo hemos podido llegar a esta situación de extrema necesidad. No es que no consideremos importante averiguar las causas y desentrañar si hay o no culpables. Simplemente es que todos los esfuerzos deben estar centrados en sacar el partido de Girona como sea.



Espera una encerrona

Tenemos que estar juntos, sumar los tres puntos y entonces sí, una vez hayamos certificado la permanencia será tiempo de análisis, de valorar y de analizar la temporada, tanto las cosas buenas (que también las ha habido) como las malas. Tener claro en qué nos hemos equivocado y a qué obedece este momento malo que estamos pasando con la permanencia en el aire. Pero, en fin, durante las próximas horas lo importante es el partido. Lo único. De todo lo demás hay que olvidarse por ahora La afición, tanto la que se desplaza a Girona a primera hora de la mañana como la que seguirá el partido en la pantalla gigante del Ciutat o en cualquier otro punto de València, tiene que ser consciente de que lo de Montilivi va a ser una auténtica encerrona. Nada que nos extrañe porque en un envite de este tipo es lo normal. A lo largo de todos mis años de militancia, el levantinismo siempre ha respondido en los momentos claves. Y esta vez en absoluto va a ser diferente. Esta semana hemos visto cómo las 300 y pico entradas para Girona se vendieron en apenas una mañana. La afición se ha movilizado, igual que pasó en tantos otros desplazamientos claves en los que el equipo no podía estar solo sino respaldado de sus incondicionales.



Nervios a flor de piel

En lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, el Levante tiene una baza importante y es que el empate, aunque no de manera matemática, puede valer. El Girona, por contra, tiene que ganar sí o sí para evitar que el descenso sea una condena casi segura. El equipo, igual que lo fue contra el Betis y el Rayo, debe ser inteligente y aprovecharse de la ansiedad del rival. Si consigue adelantarse en el matador, el golpe podría ser definitivo. Ojalá, y así que todos los granotas se vuelvan contentos. Y el último partido, contra el Atlético, que sea una fiesta para todos. Estoy nervioso. Pero mucho. No lo puedo evitar... Supongo que como todos. ¡Macho Levante UD!



Más opiniones de colaboradores.