Mercedes brilla en Montmeló

Montmeló tiene para la afición española el aliciente de albergar el gran premio «de casa». Desaparecida la carrera en el Valencia Street Circuit, es la mejor oportunidad para los que por primera vez quieren ver en acción los coches de Fórmula 1 y también para crear entre los jóvenes de la cantera el deseo de llegar a lo más alto del automovilismo. Ahora, la continuidad del evento está en el aire por la entrada de nuevos candidatos.

Lo bien cierto es que el detallado conocimiento de la pista por parte de pilotos e ingenieros hace que las carreras no deparen grandes sorpresas y los coches «procesionen» desde el semáforo de salida hasta la bandera final. Ni el coche de seguridad, que apareció en la última fase de la prueba, puso en riesgo el otra vez –ya van cinco de cinco seguidos– doblete de Mercedes. En Ferrari los errores de principio de temporada, además de los fallos mecánicos, dejan su casillero de victorias a cero. Y después de esta quinta carrera confirman que la ventaja que les colocó como favoritos se ha evaporado. En la Scuderia parecen ya no correr por el campeonato y solo lo hacen para evitar que sus dos pilotos no de despellejen entre ellos. Y esas batallas entre Vettel y Leclerc han dejado la puerta abierta para que Verstappen les supere. Ayer les quitó el podio y la tercera plaza en el mundial de pilotos. Contentos pueden estar los holandeses con el resultado de Max y con la casi certeza que el año que viene volverán a tener un Gran Premio en su casa en un remozado circuito de Zanvoort. Es precisamente esa posibilidad la que puede hacer que bien España o México se queden sin carrera en 2020. Liberty Media apretará las tuercas de los organizadores y veremos cómo negocian los nuestros y qué apoyo reciben de las administraciones. Sacar la chequera y firmar sin mirar es fácil, pero no es el mejor camino. La carrera en Montmeló nació en 1991 para apoyar el espíritu deportivo de las olimpiadas que se celebraron en Barcelona el siguiente año. Sería triste ver en un año olímpico como es el 2020 que nos quedamos sin la carrera de casa.



