Sin miedo a fichar

La Comunitat Valenciana está de enhorabuena porque dos de sus clubes van a poder fichar sin miedo alguno a que la FIFA use su guillotina disciplinaria para impedirlo. De esa forma, y al contrario que con el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid o el Chelsea, ni el Valencia CF ni el Villarreal CF van a tener que hacer encajes de bolillos para sus próximas ventanas de transferencia.

Y es que, el pasado día 4 de junio, tuvimos la excelente noticia de que el llamado FIFA TMS Integrity and Compliance Department, archivara los dos expedientes a los clubes de nuestra tierra. El nombrecito se las trae y da miedo solo cuando recibes una carta de su parte, porque 'integridad' y 'cumplimiento' parece ya que te acusan, como cuando recibes una carta del Ayuntamiento o de la Policía, cuando no has hecho nada malo pero el sobre te pone los pelos de punta.

Así estuvimos durante más de cuatro años, recibiendo correos de ese departamento de FIFA que busca y rebusca en casos en los que puede pillar a clubes en alguna falta, entre ellas las del incumplimiento en el registro de menores, prohibido en el ámbito internacional (de menos de 16 en la Unión Europa y Espacio Económico Europeo y de menos de 18 en el resto del mundo).

En un toma y daca digno de una película de las que se llamaban antes 'de capa y espada', las partes tuvieron que, una de ellas, la FIFA, lanzar sus ataques y las otras, los clubes, parar los golpes que buscaban puntuar a favor de casa, con el fin de sancionar por dicho incumplimiento.

Y, de esa forma, se tuvo que demostrar que todos y cada uno de los menores que estaban en casa del Villarreal y del Valencia, cuando tenían un nombre extranjero (ojo, incluso nacidos en España) o venían de fuera de nuestras fronteras, no estaban siendo traídos en contra del Reglamento contra el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (así se llama el 'bicho' a lidiar).

Partido a partido, respuesta a respuesta, con la ayuda inestimable de los departamentos internos del Valencia y del Villarreal (gracias Jesús y Javier, Álvaro y José Javier), mi despacho (ahora puedo decirlo, Alfonso, Santiago y el que suscribe) urdió, pintó, pensó y finalmente escribió las fundamentaciones que, ahora, han resultado decisivas para que se pudiera archivar los dos expedientes.

Es cierto que las sanciones a los otros clubes, descritas más arriba, han tenido mayor repercusión mediática que los logros actuales, como si hacerlo bien no tuviera mérito. Pues sí, tanto los clubes lo hicieron bien como se ayudó jurídicamente a demostrarlo y tanto es así que la FIFA indica que «no hubo pruebas suficientes», lo que demuestra que les quedó un resabio en sus investigaciones, como si hubiera querido que nuestros clubes cayeran como hicieron los demás.

Pues no fue así y nos tenemos todos que congratular por haber pasado un cabo, casi tan difícil como el de Hornos que los barcos temían como el demonio, que otros no han podido lograr.

Esto permite ahora al Valencia y al Villarreal fichar sin prisas, sin temor a una espada de Damocles en clave de prohibición de transferencias y, por lo tanto, con la tranquilidad que supone no estar pendiente de una sanción que hubiera impedido tratar la parcela deportiva como se debía.

Y, para finalizar, también demuestra que la FIFA no es omnipotente y que, si se hacen las cosas bien, desde dentro y desde fuera, se le puede ganar al gigante que, en ocasiones, parece imposible de sortear y que se come a los peces chicos para desayunar. No ha sido así en esta ocasión.

Ahora que va a salir la película NOS4A2, basada en la novela de Joe Hill (para quien todavía no lo sepan, hijo del gran Stephen King), recomiendo leerla, porque ahí están los miedos a lo desconocido (FIFA) y cómo se combaten los mismos. Que disfruten el libro, a la espera del cine...



