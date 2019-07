Movimientos con sentido

Esta semana el club echa humo, trabajando claramente con antelación y evitando culebrones innecesarios. Por el momento, Cheryshev ya es valencianista. Propiamente hablando, digo, sin ser cedido o moneda de cambio. Era una relación de amantes que ahora se consolida, porque Chery ha hecho lo que tenía que hacer: dejar a sus consortes futbolísticos previos, para dar el 'sí, quiero', esperemos que definitivo. El jugador ha dado pruebas de amor blanquinegro, ya desde sus tiempos merengues, y por fin se ve dentro del club. Si a mí me tranquiliza como espectador, imagino que para su relax mental será también un factor muy importante. Estoy convencido de que ello servirá para que tenga menos estrés, y eso sin duda es bueno a la hora de evitar lesiones. Además, ha salido barato, para lo que podía haber costado hace unos meses.



Cambalache

Más llamativo, por insólito, es el cambio de cromos (literal) entre el Valencia y el Barça con el tema de los porteros. Si para el Barça Neto es válido, imagínense lo que era para nosotros. Y si Cillessen era un portero digno de vestir los colores blaugrana, defenderá los nuestros con nivel superlativo. Lo curioso es que el neerlandés viene a ser más protagonista de lo que era en Can Barça, y sin embargo a priori Neto tendrá las cosas mucho más complicadas, con Ter Stegen delante. ¡Cómo debe de haber sido la pelotera de la que no nos hemos enterado! No es normal que un jugador que, supuestamente, se cabrea por no jugar, decida irse a otro club€ para no jugar. Salvo que la postura sea: «Para no jugar aquí, me voy a no jugar allí, que se no juega mucho mejor». Lo cual no deja de ser lo que en clase de Filosofía nos definían como «silogismo erróneo».



Vigo

Sin embargo, el chafón lleva el nombre de Denis Suárez. Me gustaba muchísimo ese jugador para el Valencia, pero el Celta pugna más y mejor. Sinceramente, me sorprende el poderío del Celta a la hora de confrontar el proyecto económico. No solo se llevan a Suárez, sino que están dispuestos a poner el tema de Maxi Gómez tan difícil, que dan ganas de decirles que con su pan se lo coman. También es llamativo que el jugador español prefiera irse a pasar frío a Vigo en todos los sentidos, a disfrutar la primavera que el Valencia representa, en clima y deportivamente en este instante. Salvo que estemos hablando de diferencias notabilísimas de carácter crematístico, lo lógico es pensar que Denis prefiere jugar en casa, porque al fin y al cabo es vigués.



Arraigo

Una lástima, porque con 25 años habría tenido muchas oportunidades de volver a su hogar más adelante. El Valencia CF necesita jugadores ambiciosos, y a esa edad lo que hay que hacer es salir a comerse el mundo. Pero también debe el club che atender que, si algo está haciendo el Celta, es tantear a jugadores de la tierra, como Santi Mina, para protagonizar un proyecto. No puedo dejar de sentir empatía hacia ese subrepticio sentimiento de arraigo opuesto a todo lo que la Ley Bosman ha conllevado. El milagro de este deporte —cada vez más negocio y menos recreo— es que se siga apoyando a los clubes de la tierra, a pesar de que pueda darse la coyuntura de que en un club determinado no juegue nadie de la tierra.



Cultura

El Sporting, por ejemplo, ha sumado a sus filas al hijo pródigo, Javi Fuego, del que solo tenemos palabras de admiración por aquí. Debutó con 17 años con los de Mareo, y regresa a los 35, más de 500 partidos después. Algo así sentí cuando oí que Mata quería regresar, en una de estas, aunque se haya quedado la cosa en agua de borrajas. A falta de valencianos de nacimiento, bueno es admirar a valencianos de adopción. El capitán, Parejo, es el ejemplo. Entiendo perfectamente lo que se siente. Llegué con 9 años a la terreta, mi padre es valenciano, pero yo no nací aquí. Y, sin embargo, mi cultura, mi educación, mis amigos, mis gentes, mi sentido de la comedia es valenciano. Por eso no tengo ninguna prisa en que Rodrigo encuentre una salida, y me parece que él tampoco la tiene. Si se acaba yendo, será a uno de las contadas opciones que él valora.



Traje

Si no, seguirá. Y si lo hace, se le considerará valenciano de adopción, definitivamente. Por eso quizá el club tampoco aprieta los machos en cuanto a la delantera. Sí lo ha hecho en lo importante, que es el patrocinio. Una casa de apuestas reconocida va a ser el pilar económico, en este aspecto. Me reservo la opinión en cuanto al objeto social, porque soy un romántico. Estoy rodeado de colegas que se gastan una leña en apuestas. Hace falta un refuerzo educativo importante. Esta práctica se ha instalado en nuestra juventud. Yo siempre preferí gastarme la pasta en discos y cómics que en maquinitas. También se ha filtrado el posible diseño de la marca de ropa. Señores: se acabaron las paellas, los gin tonics y el tardeo. Si se quiere enfundar uno la malla, hay que empezar a hacer running. Es diseño para superhéroes.

Más opiniones de colaboradores.