El otro día dábamos muchas vueltas al asunto Kang In Lee, por lo que el chico ha conseguido recientemente, pero merece la misma atención la machada que Ferran Torres se ha marcado con la Sub '19 en el Europeo. No solo fue centro de atención en la semifinal, sino que se encargó de marcar los dos goles en la mismísima final, convirtiéndose en el protagonista absoluto del encuentro, MVP del partido y, si me apuran, jugador del campeonato. Dos zurdazos como dos misiles, uno de bolea espectacular, en la primera parte, y el segundo de control y definición en el área, que me recordó al mejor Villa. Con 19 años, el de Foios puede ser el próximo héroe, el último boy- scout de la cantera. Mientras se definen los cracks que están por venir o por salir, o recién fichados, soy de la opinión de que el 7 de la rojita podría acabar siendo el 7 blanquinegre.



ADN

Junto a él, tres valencianos más: Hugo Guillamón, también nuestro, Abel Ruiz, en el Barça, y Víctor Chust, en el Madrid. Estos tíos ya fueron héroes con 17 años, y lo han vuelto a ser ahora. Lo relevante de ello es el callo que deja en la psicología de un jugador ser capaz de ganar partidos así. Ferran demuestra tener el ADN de los grandes jugadores, aquellos a los que no les tiembla el pulso ni se esconden en la masa del equipo en los momentos importantes. Ganar finales es muy, muy importante, para perseguirlas después con tu club, y para volver a ganarlas. Este es el perfil que queremos para los nuevos tiempos, más allá de que se complete con la presencia de Maxi, la permanencia de Rodrigo o el fichaje de Rafinha. La única manera de derrotar la fría mercadotecnia es crear héroes locales. En este caso, se está forjando él solito. Enhorabuena.



Criba

Mientras, Marcelino va haciendo criba, como es lógico. Lo siento por Salva Ruiz, ya descartado, al parecer. Me habría gustado verle en Primera, y ser el recambio de Gayà nos habría dado tranquilidad. Tendrá su oportunidad de curtirse en el Depor o en el Granada. Pero me sorprenden algunas cosas. Como que ficháramos la temporada pasada a Sobrino, del Alavés, para luego descartarle ahora. ¿Qué factor no conocíamos de él? Un tipo al que el Manchester City fichó y dejó cocerse en el Girona FC, luego marcó 12 goles con el Alavés, y al que fichamos con 27 años en enero pasado. Si no es ahora, ¿cuándo iba a ser? En fin. Se me escapan estas cosas. Otro que tal es Racic, que ya sabe que no cuenta, de momento. Es joven y haciéndose a fuego lento un poco más, llegará.



Panzer

Y otro que no acaba de conseguir quedarse es Medrán, al que se le cede en busca del nivel que Marcelino pretende. El jugador tiene buen currículum, pero las pretemporadas son durísimas, en la élite. Por eso, para Manu Vallejo esta situación es un match-ball. Pero, como aficionado, me gustaría que no tuviera ansiedad de gustar. Acabamos de ficharlo. Comprendo que hay poco espacio, y más para los delanteros. Ha llegado Maxi Gómez, como 'panzer' oficial. Se suma el factor de que, si Rodrigo se queda, como así parece, hay mucha gente para tan pocas plazas, teniendo en cuenta además que, si me apuran, hasta Guedes puede ser punta. Pero yo —como aficionado siempre, insisto, que no soy más que eso—quiero tener la oportunidad de ver a Vallejo unos cuantos partidos.



Camisetas

En todo caso, sirva todo esto de pensamientos inconexos, y nunca de crítica. Nadie mejor que el míster para saber qué puede aprovechar y hasta dónde se puede exigir a los suyos. Solo digo que hay un par de casos que no son fáciles de entender, así como que sería maravilloso poder darle la alternativa a todo aquel que quiere darlo todo por esta camiseta. Hablando de camisetas, la nueva marca que nos viste ha lanzado la tercera equipación. Las dos primeras causan ya furor, y parece que la segunda incluso más que la primera. Yo estoy ya algo talludito para las cosas muy modernas, siempre fui más retro, y por eso me llama la atención la azul celeste. Me recuerda al mar del Caribe.



Peña cubana

Allí, por cierto, y en Cuba, en concreto, se quiere oficializar una peña valencianista, como leí ayer en SUPER, en la entrevista al periodista deportivo y valencianista acérrimo Renier González. Estoy en contacto diario con la realidad cubana, a raíz del trabajo que desarrollo en Hotel Habana Show, un gran espectáculo de cabaret, circo, comedia, música y baile, con 35 artistas cubanos en el escenario, y el que suscribe, de gira ahora por España. Me pilló en la isla el 2-0 de Liga en el Bernabéu, del 1 de diciembre del año pasado. Efectivamente, allí solo existen dos equipos, Madrid y Barça. Logré ver ese partido porque era contra los merengues, pero no los demás durante mi estancia. Que se haya montado una peña allí es como poner una pica en Flandes. Pienso volver, así que bueno es saber que se reúnen murciélagos por la isla. Valencianistas por el mundo es también una forma de expandir el club.

