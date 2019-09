Soap operan en el caso Rodrigo

Lo de Rodrigo es como Falcon Crest o Acacias 38, llámelo soap opera o folletín. Un culebrón de aúpa. Ahora sí, ahora no. Parece que al final resulta que el Atlético no tiene guita porque no ha colocado a Correa, porque el Milan no tiene guita porque a su vez no ha colocado a André Silva y a Suso. Si a eso le sumamos que Neymar es un alma en pena porque nadie le comprende, y el PSG se lo va a comer con patatas porque el Barça le quiere pero no, es decir, le quiere como cuando te decía que te quería esa novia que ya te había dejado tres veces porque «es todo muy complicado», y que el Madrid está apoyado en la esquina diciéndole piropos a la que cae, pero sin mover un dedo todavía€ quizá tenemos que concluir que la burbuja futbolística ha estallado, pero ellos aun no se han dado cuenta. En el fondo, todos cuestan más dinero de lo que realmente se está dispuesto a pagar por ellos.



Paciencia

Para nosotros, Rodrigo es necesario, aunque lo único imprescindible son los goles. Pero para los de la tele que cuentan la salsa rosa futbolera, todo esto de los fichajes frustrados va a ser un drama nacional. En el caso de Rodrigo, dado que es un pedazo de profesional y la gente lo sabe, a él esto de los despachos no tiene que afectarle. Que le pongan a jugar, que no estamos para 'estupendismos'. Otro que se queda es Manu Vallejo, y yo que me alegro. Vamos a ver. Si este cuerpo técnico ha fichado a un jugador que se salía en Segunda con el Cádiz porque consideran que estaba al nivel de un Valencia, ahora el que quiere verlo en acción soy yo. Evidentemente, entrar en Champions conlleva unas exigencias, pero me alegro de que haya convencido a los técnicos. Me gustaría que tuviera minutos, a poco que los protagonistas habituales le dejen hueco. De momento, hoy no va convocado.



Calma

Me preocupa también que Maxi encuentre el sendero, sin estreses. Mestalla debe tener calma, y dejar hacer unas semanas. Pero como ahora la cosa urge, Gameiro y Rodrigo deben salir a morder, con Guedes portando la bandera como el General Custer. Preocupan las lesiones, con Soler y Piccini KO. Lo del italiano va para unas semanas, pero el club no parece que vaya a tirar la casa por la ventana por Hysaj, así que ahora Wass tiene que cuidarse como oro en paño. Como ya viene siendo tónica habitual este verano con los fichajes en general, el precio que le pone el club de De Laurentiis al jugador está por encima de lo que el club comprador está dispuesto a pagar, o sencillamente es capaz de afrontar. Está todo muy caro, como decimos los españoles de a pie cuando salimos a cenar por ahí. El que también está caro, pero de ver, es Rafinha. Que a Lim no le ha entrado por el ojo el jugador, por los riesgos que supone, está claro. Como el Barça está en cuadro, ahora tampoco presiona tanto, porque el jugador va de titular estos días.



Selección

Mientras, la Selección viene dispuesta a romper el ritmo de la Liga, como cada septiembre de cada año de nuestras vidas. Este es quizá el parón por selecciones que más tuesta, el que rompe la única distracción que nos queda en el triste retorno a la rutina de un nuevo año de curro y estudios. Al menos, Rodrigo, Gayà y Parejo van en la lista de Robert Moreno como indiscutibles, lo que incrementa el valor exponencial del equipo che. Queda por ver si serán titulares contra Rumanía. Nada es fruto de la casualidad. Con estos tres estandartes, el equipo de Marcelino tiene que tener claro que en tardes como la de hoy en Mestalla, no caben complejos. Sólo ganar. Sin ansiedad ni agobio a medida que pasen los minutos. Pero ganar. Que este asunto va de ganar a los que puedes ganar.



Afición

Ahora toca asegurar el parné. Hoy llega el Mallorca con su ascenso engalanado, y están que se frotan las manos, a ver si logran hundirnos un poquito más. Ojo a los De Vicente Moreno, y 'ojo cuidao' al de Silla, que lleva camino de ser un entrenador importante. No será fácil romper las líneas de los mallorquines. La verdad es que el inicio che ha sido deprimente. Y la afición merece una estatua más grande que la de Cruyff, por su santa paciencia. Porque los protagonistas del verano, independientemente de las cuotas de culpa, se han portado como niños en un patio de colegio. Lo del Atlético de marear al jugador arriba y abajo, ahora así, ahora no, me recuerda que el año pasado con Gameiro ya hubo culebrón. Afortunadamente, nos salió bien. A ver si ahora también, y se queda todo en agua de borrajas. Hoy es el día de ganar, y no vale ni una sola excusa, ni un solo pero.