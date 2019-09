"A guanyar diners, on estan, on estan..."

Comença la temporada per a la comunitat educativa: llistes, horaris, assignatures, materials... la marxa de sempre que ens torna a la realitat de la rutina diària, però contents perquè per als valencianistes, durant tot el curs, serem els actuals campions de Copa. El final de la temporada passada va ser històric per al Valencia CF que va rematar la feina amb la classificació per a la Champions i la desitjada Copa del Rei. Amb un somriure d'orella a orella i amb la il·lusió de tornar a ser campions, vàrem renovar l'abonament (el passe) pensant en que el Valencia CF, per fi, havia fet el bot de qualitat necessari per a situar-se definitivament en l'elit del futbol nacional, disposat a plantar-li cara al Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid. El projecte anava amb vent a favor i tot feia pensar que amb un parell de bons reforços i mantenint la columna vertebral de l'equip, el Valencia CF seria un candidat seriós per a aspirar al màxim o si més no, donar pel sac a eixos 3 equips estratosfèrics (a l'Atlético de Madrid cal incloure'l ja en eixa definició perquè gastar 120 milions d'euros en un jugador no està a l'abast de molts equips).



Quan va be, debat

Durant l'estiu hem seguit les notícies referents al Valencia CF, expectants a les noves incorporacions o possibles baixes. Xe, lo típic..., quan la cosa va bé, el debat se centra en el futbol i no en qüestions extraesportives. I de colp... tronà inesperada, amb pedregà, llamps i vent huracanat. Crisi entre el director general Mateu Alemany, l'entrenador Marcelino, el president Anil Murthy i l'amo Peter Lim. Cadascú tirant per a ell, mostrant les diferències existents entre la direcció esportiva i la propietat. Em va vindre al cap la metàfora de la parella que juga al truc i no es comunica bé les senyes: Mateu ix amb la manilla en la primera mà i Peter Lim xafa al seu company matant-lo amb el basto. A tot açò, Marcelino, que va seguint el joc, pregunta perquè no s'ha envidat i Anil respon «joc fora!» perquè ací el que mana és Lim, que és l'amo de la baralla. Total, un desastre. La qüestió no és buscar culpables o saber qui te la raó, ací la qüestió és que el perjudicat del sainet viscut és el València CF i en conseqüència, el rendiment de l'equip. Les intencions del propietari Peter Lim no les anem a descobrir ara, perquè sabem perfectament que eixe home ha vingut al València CF a fer negoci o millor dit «a guanyar diners, on estan, on estan, a guanyar diners...» com deia la cançó del programa de Joan Monleón. El seu model de negoci és traficar amb jugadors, que és el que més rendibilitat dona, per això te de col·laborador al millor tractant de jugadors que hi ha hui per hui, com és Jorge Mendes. Ja vorem com acaba açò, de moment l'equip no acaba d'arrancar i està prou lluny de ser el de final de temporada. Esperem que ara que, per fi, ha acabat el mercat de fitxatges, torne la normalitat i cadascú se centre en la seua feina, que bona falta fa. Amunt!