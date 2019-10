Cal tornar a la porteria a zero

Després de la grandíssima victòria en San Mamés davant el Bilbao (qui ho anava a dir?), es respira un poc millor. El Valencia CF va tornar a mostrar la solidesa que no va tindre davant el Leganés ni el Getafe. Quina llàstima de 4 punts perduts i més jugant a casa. Ara estaríem amb 13 punts en lliga i disputant les primeres posicions. I què va passar en Bilbao? Que l'entrenador amb tot el trellat del món va recuperar un sistema de joc que s'adapta molt bé als jugadors que té. El 4-4-2 de tota la vida, que tan bon resultat ens ha donat històricament. El Valencia CF actual te treballats uns automatismes que cal aprofitar, sobretot quan juga fora de Mestalla. Per a mi, el millor encontre que ha fet l'equip de Celades en el que portem de temporada, superant si cal, el de Stanford Bridge davant el Chelsea. El principal problema, com sempre, el tenim en Mestalla i més, quan juguem amb equips més fluixets. Ahí és on l'equip s'encalla i no fluix com deuria. Serà l'ansietat de jugar a casa? Serà que l'equip no està fet per a tindre la pilota i controlar l'encontre? La qüestió és que ens costa una barbaritat guanyar un "partit" com a locals. Per a poder fer-ho, caldrà tornar als orígens, és a dir, porteria a zero. Resulta imperatiu blindar la defensa, i ahí no sols juga el porter, dos centrals i dos laterals. Defendre és cosa de tot l'equip, començant pel davanter centre i acabant pels extrems. Defendre és una coreografia grupal on tot el món ha de fer la seua feina de manera sincronitzada. No estaria malament repassar algun 'partit' del València CF de Rafa Benítez, alies 'Nostre Senyor', i memoritzar els moviments de l'equip.

Hui ens visita l'Alavés€ 'danger!'. Tot el que acaba en 'és', igual que Leganés, a mi personalment m'espanta un poquet, més que res perquè eixos equips tenen el guió aprés quan venen a Mestalla i al Valencia CF li senten com un tir. No queda altra que treure les castanyes del foc i mirar cap amunt sense complexos perquè un altre resultat que no siga guanyar seria insuportable. Està clar que tu pots perdre davant l'Àjax d'Àmsterdam, això està dintre de les possibilitats, però davant de l'Alavés seria un pecat mortal. Per tant, la recepta és clara; porteria a zero i efectivitat en atac.

Canviant de terç, dimecres passat, per a ser sincers, el Valencia CF no va jugar tan malament com per a perdre 0-3, i en la primera part va demostrar que té suficient futbol per a plantar-li cara a qualsevol equip, però la Champions és la Champions i els errors-despistes es paguen molt cars ( allò del segon gol de l'Ajax és per a mirar-s'ho ben vist). De tota manera, trencarem una llança en favor de l'equip, que va mostrar actitud fins que arribà el 0-3. Ja sé que no suposa gran cosa però algo és algo, que ja és€ ja m'ha fet un embolic. Amunt!