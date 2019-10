La referència és San Mamés

Dia clau per al Valencia CF. Hui en el Wanda Metropolitano es juga alguna cosa més que un encontre de futbol. No sols s'examina l'equip de Celades, també s'avalua el projecte de Meriton que depén, més que mai, dels resultats. Podríem dir que el nou entrenador del Valencia CF ja ha fet el rodatge pertinent i ha de començar a definir el model de joc que vol per a l'equip. Jugar davant l'Atlètico de Madrid és una prova de foc per a demostrar si realment anem cap amunt o continuem estancats.

La victòria ens faria igualar a punts amb l'equip matalasser, ahi és res! I ens posaria en òrbita per a fer front el següent tram de temporada, ja que ens juguem la classificació per a la segona fase de la Champions. La pregunta: tan difícil és guanyar en el Wanda a l'Athlético de Simeone? Jo crec que no. Però fàcil tampoc serà. La referència està prou clara; el Bilbao-Valencia CF que es va jugar en San Mamés, on vàrem vore el millor Valencia CF de la temporada, sòlid en defensa, de transicions rapidíssimes i efectivitat en atac, una idea de joc molt reconeixible, que tan bons resultats ens ha donat. Si jo fora l'entrenador del Valencia CF ho tindria clar, repetiria el mateix plantejament, inclús la mateixa alineació. Però, com sempre, en els detalls estarà la diferència i ací és on s'ha de centrar l'equip de Celades. Atenció a les jugades de baló parat i sobretot als centres laterals que tant de mal ens fan. Si el Valencia CF és capaç de traure el baló amb claredat, pot fer-li un tratge a l'equip de Simeone i emportar-se els tres punts.

Si atenem al pressupost dels dos equips, és evident que l'Atlético de Madrid està en un altra dimensió, tres vegades per damunt del Valencia CF. De fet, si comparem el fitxatge estrela d'un i altre equip ens mostra la diferència: 125 milions d'euros de Joao Felix front als 40 de Gonçalo Guedes. Però com ja em dit en altra ocasió, el Valencia CF te un planter molt aseat que pot plantar-li cara a qualsevol equip. Enguany, també ho hem demostrat davant el totpoderós Chelsea i tampoc donàvem un duro en que fora possible. Així és que cal pensar en positiu i generar una miqueta d'optimisme, que bona falta fa.

Canviant de terç, un missatge per a la propietat; si teniu un pla per a la direcció esportiva, doneu-vos aire perquè se'ns passa l'arròs. Hem de començar a treballar per a renovar Carlos Soler i Ferran Torres. Es tracta de dos jugadors molt vàlids, que ja han demostrat la seua qualitat i són uns bombons per a qualsevol equip de primer nivell. Al loro! Perquè seria imperdonable no comptar amb ells, sin més no, els propers 5 anys. I per acabar, és una llàstima que no puga jugar Rodrigo en el Wanda, haguera estat acollonant guanyar en un gol d'ell. Amunt!