Este barco se hunde

Igual que sucediera en Lille, Pamplona solo vio a un equipo darlo todo por conseguir la victoria. No, tampoco esta vez fue el Valencia. Acertó a ponerse por delante en un fogonazo genial de Gameiro, su mejor hombre anoche, pero siempre llegaba un segundo tarde y la pelota ya no estaba allí: la sutil diferencia que separa al que tiene hambre del que parece tenerlo todo hecho. La expulsión de Rodrigo, rigurosa cuanto menos, dejó al desnudo una indolencia lacerante. El partido terminó con casi treinta disparos a puerta de los locales, unos modestísimos recién ascendidos a primera división, y con un personaje ya claramente retratado: Albert Celades.



Galope frente a trote

Nadie ejemplifica mejor los defectos de este Valencia mortecino y descafeinado que Kondogbia. Incapaz de seguir el ritmo frenético que marcó siempre Osasuna, el africano pareció un anciano en un partido de juveniles. Verlo echar una carrera con cualquier futbolista rojillo debería provocar su vergüenza y la reflexión de su entrenador quien, sin embargo, parece convencido de las virtudes de quien se lo está llevando consigo al fondo del mar. Es de esperar que esos que todavía creen que el problema del Valencia es el 4-3-3, empiecen a vislumbrar que el verdadero lastre del equipo no es ningún sistema sino un Kondogbia ridiculizado ayer por esos esforzados del balón vestidos de rojo. Su pasividad en el primero de Osasuna, para cortarse las venas.



Los aviones

Salió Osasuna a jugar como si no existiera el mañana. Nos estamos acostumbrando tanto a esa desidia institucionalizada que marca Jeffrey que hasta parecía mentira que once tíos pudiesen correr tan rápido y morder como una jauría de galgos. Pues lo hacían y los de blanco no oponían otra cosa que miradas de no entender. Igual que una barca que hace agua lo mismo a popa que a proa, aquello era un correr permanente hacia atrás sin llegar casi nunca a tiempo. Y, sin embargo, cosas del fútbol, un jugadón espectacular de Gameiro cambió el partido. El gol serenó los ánimos, incluso parecía que el Valencia pasaba a controlar. A los de casa les entró el miedo a desguarnecer una defensa que el francés dejó retratada y bajaron el pistón.



El pandillero

Una estupidez de Rodrigo lo estropeó todo. Picó el anzuelo de un pandillero ignominioso, un tramposo que no debería volver a jugar al fútbol. Verlo revolcarse como si hubiese sido traspasado por una daga no provoca más que asco en cualquier seguidor del deporte. El brazo estaba por ahí, pero la expulsión fue rigurosa. Un árbitro valiente jamás se habría dejado engañar por el estólido Estupiñán.



La no reacción

Y desde ahí el Valencia se esfumó. Ni rastro de carácter. Ni un solo aquí estoy yo. Apenas diez minutos cuando, por fin, se fue del campo Kondogbia, vimos un atisbo de reacción. Faltos los visitantes de la más elemental ambición, el partido fue un simple entrenamiento para Osasuna, que inclinó el campo de una manera vergonzosa. Los goles iban cayendo sin que nadie pareciera tener el más mínimo interés en revertir la situación. Como si jugar con diez fuese un trabajo demasiado oneroso para quienes suficiente tienen con la obligación de jugar al fútbol cada tres días. El baño que les dio un modesto entre modestos fue de época. Tener que soportar eso para escribir esta crónica, un suplicio.



Los nuevos

Celades demuestra partido a partido que la situación le supera, que no tiene respuesta y, por añadidura, todo empieza a salirle mal. Anoche apostó por cambiar portero y laterales y el resultado fue nefasto. Thierry, regalo envenenado de despedida del tal Longoria, sufre a la espalda como un niño de pecho en cada centro lateral y regaló el segundo de Osasuna perdiendo la posición en un cuerpo a cuerpo con Rubén, uno de los futbolistas más enclenques del campeonato. Da pavor pensar en enfrentarlo a toros de plaza de primera. El regreso de Gayà no trajo más que su exasperante incapacidad en ataque y una tibieza sospechosa al ir a tapar el centro que dio origen al primer gol local. Doménech, exigido como cuando jugaba en el equipo de su pueblo, estuvo casi siempre bien, pero también pudo hacer más en el tercero. Todos los errores, sin embargo, palidecen ante el desconcierto en el que Celades parece haberse sumergido. Su incapacidad para dar con la tecla tiene al equipo a un paso del desastre. La sombra de Neville es alargada.