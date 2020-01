"Jo vaig ser mestre de Vicent Moreno"

El Mallorca espera la visita del Valencia CF amb la intenció de guanyar l'encontre i sumar tres punts que li donarien un respir en la classificació lliguera. Segurament tindrà com a referència la victòria que va aconseguir davant el Real Madrid a qui s'hi va imposar, trencant tots els pronòstics, per 1-0. L'equació és prou clara: si el Mallorca li va pintar la cara a tot un Real Madrid, també pot fer-ho davant el València CF.

Recorde el 'partit' de la primera volta en Mestalla, amb Marcelino encara en la banqueta, i un Mallorca valent i desmelenat que en la primera part ens pegà un repàs a jugar a futbol. Han passat moltes coses des d'aquell encontre, està clar que el Valencia CF és un altre equip i en lliga està en una dinàmica positiva. Però, el Mallorca ja va demostrar que té arguments suficients per a complicar-te el 'partit', amb un Vicent Moreno que coneix perfectament la manera de jugar del Valencia CF i voldrà reivindicar-se davant la seua gent, com a gran entrenador que és. Don Vicent Moreno, de Massanassa, a qui li vaig donar classe a principis dels anys noranta, allà pel segle passat. Vicent, que no era un estudiant brillant però sí efectiu i pràctic, en aquells moments jugava en el juvenil del Valencia CF i ja tenia clar que la seua vida anava a estar vinculada al futbol professional. Rebutjava jugar al futbol als patis junt als seus companys perquè havia de cuidar-se i sobretot, per no caure lesionat. En aquells dies, ell ja respirava futbol pels quatre costats, després, al cap dels anys, va ser una satisfacció seguir la seua carrera com a jugador professional i posteriorment, com a entrenador. I ací el tenim, un valencià de Massanassa, entrenant al Mallorca, en primera divisió. Això té molt de mèrit. Personalment, estic preocupat perquè Vicent(pràctic i efectiu), sabrà com fer-li mal a un Valencia CF minvat per les absències, que una vegada més, haurà de fer un gran encontre, disputar cada pam del terreny, i demostrar que és superior al Mallorca, perquè sinó, patirem de valent. Ull a la trajectòria i el saber fer de Vicent Moreno, pense que en el futur seria un bon candidat per a entrenar al València CF perquè condicions, preparació i personalitat, no li falten. Esperem que Celades torne a llegir correctament el 'partit'i propose un onze competitiu capaç d'emportar-se la victòria.

Finalment, el Logroñés ens ha tocat en la propera eliminatòria de la Copa del Rei. Un equip de categoria inferior al València CF però que, amb el nou format de "partit" únic, la cosa es complica molt i més jugant en Logroño. No seria la primera vegada que ens tomben a les primeres de canvi, recordem al Guadix o l'Alacant, sense anar més lluny. El Valencia CF té l'obligació de passar l'eliminatòria, per història, per planter i perquè és el actual campió de Copa. No estaria gens malament tornar a alçar-la a final de temporada. Amunt!

