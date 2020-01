Gómez se zampa la maldición

Parecía imposible, después de doce años, que el Barcelona no sacara algo en Mestalla. Los augurios no acompañaban además. El batallón del pesimismo, tan nutrido por estos lares, lloriqueaba con los últimos resultados y con la ausencia de Parejo. Por añadidura, Gómez fallaba un penalti a poco de empezar. Qué más podía pasar. Y lo que pasó es que el equipo de los mil pases y los mil millones de presupuesto -salen a millón el pase, no está nada mal- hizo el ridículo más absoluto y esta vez ni siquiera Messi lo sacó del atolladero. Y sucedió también, y sobre todo, que en el otro lado ya no había ningún Alcácer, Pabón, Aduriz o Postiga. Estaba Gómez, un pistolero que va para figura mundial si no lo es ya. Y a este killer no le tiembla el pulso ni le faltan aptitudes. Dos chicharros y un tiro al larguero que casi tumba la portería. Una de las victorias más cómodas de lo que va de temporada.



La ausencia de Parejo

Para no dilatar más el asunto: no es que no se echara en falta a Parejo, es que se vio de dónde vienen parte de los males recientes del equipo. Se demostró que la lentitud con la que el capitán se desenvuelve desde hace demasiado tiempo es un lastre para los suyos. Bastó con que la pareja Coquelin-Kondogbia se empleara con la energía que se les supone para tapar las vías de agua permanentes que genera la indolencia actual del madrileño. Sirva de botón de muestra para el futuro y, esperemos, de toque de atención al implicado y a su entrenador. Hoy casi cualquiera aporta más en esa posición porque Parejo parece vivir en una somnolencia permanente.



Por qué se ganó

Se juntó el hambre del Valencia con la más patética versión del cruyffismo trasnochado que plantea Setién. Todavía a estas alturas en Barcelona creen que van a volver a ser algo echando mano del pasecito de un lado a otro hasta la náusea, que eso del "estilo" ya es suficiente para reeditar viejos laureles solo porque son más guapos que los demás. Fue plantar los de casa las dos líneas de rigor enfrente y deshacerse los ataques culés como azucarillos en té caliente. Al trote cochinero azulgrana, respondía el Valencia con picotazos a todo trapo, como el que terminó en el penalti sobre Gayà. Unos sobaban la pelota aburriendo al más pintado y los otros respondían con cañonazos como el de Gómez al travesaño. Porque cuando te dicen que juegues con la calma chicha, volver hacia atrás al galope te cuesta un mundo. Y eso que no jugaba Rodrigo.



Explotar virtudes

Sellado el boquete habitual por el centro, había que plantear una alternativa atacando. Y el Valencia volvió a encontrar su juego por los costados. Gayà estuvo acertadísimo, su mejor partido en mucho tiempo. Devolvió a Fati a lo que es, un jovenzuelo que está empezando, y se desplegó hacia arriba con la furia de un jabato. Ofreció otra vez destellos de genialidad Ferran, al que ya no impresiona rival alguno. Y volvió la versión sólida y kloppiana de Soler. Nunca necesitó el gran Valencia elaborar demasiado en el medio para desarbolar a los rivales. Tampoco ayer.



Ter Stegen y el árbitro

A todo esto, el mejor del Barcelona acabó siendo Ter Stegen, un auténtico tigre bajo palos. Y todavía nos tendrán que explicar por qué le anuló el árbitro el tercero al Valencia, si no es porque resultaba ello tan inverosímil que se asustaron hasta los que lo miran desde Las Rozas. Todo ello para decir que el Barcelona fue un auténtico coladero. Sólo tras el primero de Gómez tomó Messi el mando, atacó por la zona de un agotado Kondogbia y dejó tres o cuatro latigazos de esos que normalmente nos dejan a todos jurando en arameo.



Respondió al fallo del penalti -¿cuánto hace que el Valencia no marca uno, por cierto?- saliendo de la presión rival en zona de medios sorteando a tres tíos y provocando una falta que el público le premió con ovación. Este hombre no conoce el desaliento ni otra cosa que las ganas de triunfar. El segundo de la tarde es de nueve inmenso, retador y pendenciero. Miró a Ter Stegen y pareció decirle: «venga, detén esta». Lo fusiló sin remisión, la puso donde quiso congelando el tiempo mientras los defensas del Barça intentaban tapar la herida corriendo como búfalos en estampida. Ahora, claro, también querrán ficharlo. A cambio de unas botellas de gaseosa, como a Rodrigo. Que hablen también con su padre, ya que anda por aquí ¿Mil millones para esto? Va a resultar que Peter Lim es un genio.