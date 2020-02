Hi ha vida sense Parejo i Rodrigo

Què gran és el futbol! Després dels últims encontres, quan tot apuntava que el Valencia CF començava a estar en fase decreixent, amb crisi de joc i de resultats, s'encén un llum en forma de victòria contundent i de prestigi (feia 13 anys que no es guanyava al Barça en Mestalla). El Valencia CF es va enfrontar al Barça de Messi, sense Parejo ni Rodrigo i amb un interrogant enorme al voltant del rendiment de l'equip. Ja coneguem el final, victòria gegant del Valencia CF per 2-0, amb un marcador que es va quedar curt si sumem el penal fallat i el gol anul·lat a Gabriel Paulista. Què be ens ha sentat eixa victòria davant el Barça i els tres punts aconseguits. Dissabte passat vàrem vore un dels millors 'partits' que ha fet el València CF en Mestalla, recuperant tot allò que reclamàvem en la prèvia: intensitat, 'garra' i efectivitat. Amb eixa actitud es pot competir davant qualsevol rival i això hauria de ser innegociable. La primera conclusió que podem treure d'eixe encontre és molt interessant: «hi ha vida, o futbol, més enllà de Parejo i Rodrigo». Estarem d'acord en què són uns jugadors molt importants, fonamentals€ però no imprescindibles, i es va demostrar l'altre dia. Jo em declare Parejista, ho reconec. Es tracta d'un jugador total, de molta qualitat, que fa jugar a l'equip i té molta personalitat, però d'ací a considerar allò de 'Parejo o el Caos' hi ha una distància molt gran. Per mol tran. També m'agradaria destacar un aspecte que, personalment, m'ha fet prou il·lusió: guanyàrem al Barça amb 4 jugadors valencians, titulars i els cuatre formats en la pedrera Paterna. Encarnen la columna vertebral de l'equip com a porter, defensa, mig i davanter, efectivament, Jaume Doménech, Gayà, Carlos Soler i Ferran Torres, als quals també cal sumar al bo de Jaume Costa. Xe! Un goig vore als xiquets de casa passar per damunt de tot un Barça.



La Copa i Jaume

La Copa és la Copa, i pareix que, de moment, el Valencia CF no s'ha pres seriosament la competició. Sembla que ha passat a quarts de final de la Copa del Rei, sense voler, quasi accidentalment. La veritat és que els dos encontres que s'han vist del Valencia CF fins ara en la competició han sigut prou lamentables, i han donat una imatge pobra d'un equip que fa uns mesos es va proclamar campió. Però, què voleu que vos diga? Em fa igual si juguem malament i es resolen els 'partits' a trompades, per penals o de manera immerescuda, ací allò que importa és passar de ronda i arribar a la final, la resta és literatura. M'alegre molt per Jaume Doménech, que va ser el protagonista indiscutible en l'eliminatòria davant la Cultural Leonesa, pels dos penals que va detindre. Això li va vindre de categoría per a guanyar més confiança, si cal.



A Mestalla

Hui tornem a Mestalla, on el Celta, de nou, ens ficarà a prova. Solament demane als jugadors que revisen el 'partit' de la setmana passada i isquen amb la mateixa actitud. Si és així, estarem més prop de la victòria. Amunt!

