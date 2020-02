El ADN uruguayo del Getafe

Damián Suárez representa al típico jugador uruguayo, de mucha garra, de mucha entrega, que no da un balón por perdido en su demarcación. Tiene el ADN uruguyo de la actitud y la entrega cien por cien. Con el correr de los años le fue agregando claridad a la hora de atacar. Es un lateral derecho que cierra muy bien el segundo palo, detrás del central. Tácticamente es impecable, a mi me gusta mucho. Pero es un jugando que en las últimas tres temporadas le ha dado por pisar mucho el terreno adversario... pero sabe cuando lo pisa. Es un jugador que tiene timing para atacar y timing para defender. Es muy respetado por sus compañeros, por pundonor. Sorprende por las diagonales que está acometiendo, casi imposibles de descifrar; vienen de mitad de cancha, eludiendo rivales o dialogando en corto con sus compañeros. Es un futbolista infravalorado. Me parece muy completo, de los que gusta tener en cualquier equipo.

Erick es el típico central contundente uruguayo. Ha tenido altibajos, irregularidades en su rendimiento, tanto en Uruguay como en Europa, pero en el Levante consiguió demostrar que puede ser un defensa de jerarquía. Tácticamente es bueno, impecable por arriba. Es muy agresivo y siempre rompe la entrada de los mediocentros. Creo que le ha faltado posicionarse mejor, en ocasiones ha quedado mal perfilado para recibir el balón del porterto, cuando el Levante sale jugando. Cabaco es implacable en el juego aéreo, en las dos áreas. Es un líder nato a partir de la defensa. El cambio al Getafe le puede ayudar a mostrar sus virtudes.

Mathías Olivera es un jugador joven. Es el que tengo menos visto, pero en Uruguay ya destacaba en el plano ofensivo. Es un lateral izquierdo muy fuerte físicamente. En Sudamérica destacaba por ser muy ofensivo, siempre estar en campo rival y ser opción de pase permanente para sus compañeros en fase ofensiva. En defensa está aprendiendo bastante rápido. Antes fallaba en la cobertura a la espalda de los centrales, pero lógicamente si tuviera ese fuerte también sería uno de los laterales más completos. Es un chico joven que se está asentando, que está teniendo continuidad y que poco a poco se va revalorizando. Es un jugador que en las próximas temporadas va a dar que hablar.

Mauro Arambarri es de mi ciudad (Salto), del pueblo de Tropezón. Lo sigo desde los 17 años. Es un futbolista que destacó en la Sub-20 de Uruguay, en el Sudamericano de la categoría que se jugó en Maldonado, formando el doble cinco con Nahitan Nández, que hoy está en el Cagliari de Italia. Más que un mediocentro es un todocampista; es un centrocampista muy dúctil, muy flexible en su rendimiento. Cuando tiene que retroceder en transición defensiva, lo hace. Cuando tiene que distribuir juego, lo hace de la mejor manera. Cuando tiene que pisar el área rival, la pisa. Pero, cuando tiene que hacer cobertura y dar relevo a sus compañeros, es el primero en estar ahí. Es un futbolista que en el Getafe se ha hecho hombre, se ha hecho jugador importante. Es uno de los nombres reconocidos de nuestra liga y está dando un rendimiento de siete-ocho puntos todos los partidos, que para un mediocentro es clave. Considero que muchos equipos van a estar pendientes de él en el próximo periodo de pases o en el siguiente, porque es hora de que pegue un salto cualitativo en su carrera. Si bien el Getafe está en puesto de Champions, también el futbolista quiere crecer y estar en un grande de Europa. Arambarri tiene buen golpeo de fuera del área, buen cambio de frente, pero su fuerte es su dinamismo, su saber estar, su recuperación de balón y que juega fácil, juega sencillo, pocas veces se complica. Juega a dos toques: recupera y se la da al compañero mejor ubicado y cuando tiene que hacer un cambio de juego a los pasillos laterales, también lo hace. Arambarri es un jugador completo, hoy por hoy, el mejor del Getafe.