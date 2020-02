Si no posem intensitat, anem per l'aire

Setmana difícil per al Valencia CF. Després de la importantíssima victòria davant el Celta que ha permés rondar els llocs Champions, arriben dos pals inesperats. El primer, la greu lesió de Garay que deixa molt tocat l'eix de la defensa, i el segon, la dura derrota en Granada que ens fa fora de la Copa del Rei. No hi ha excuses, perquè el Valencia CF hauria d'haver arribat, almenys, a semifinals de la Copa, eixe era un mínim exigible per al vigent campió, i més jugant davant un rival assequible com és el Granada.

És veritat que dol molt haver caigut d'eixa manera tan cruel, però el Valencia CF es va deixar mossegar per un Granada ultramotivat que va saber treure profit de la seua condició d'equip local. És significatiu que el millor jugador del Valencia CF fora Jaume Doménech, que ho va parar quasi tot, prova evident que l'equip va patir més del compte. En fi, adéu a la Copa del Rei, una competició que ens ha donat moltes alegries, però també moltes penes, i degut al nou format del 'partit' únic, enguany ens hem quedat sense vore cap encontre en Mestalla estranya Copa!

Altra qüestió que tampoc podem deixar escapar és la gestió del VAR. Sincerament, si la interpretació de les jugades continua estant subjectiva per part del àrbitres que es troben 'dins', estem igual que estàvem o pitjor, perquè està clar que no s'utilitza el mateix criteri per a una mateixa jugada, per tant hem passat de 'Guatemala' a 'Guatepeor'. L'aplicació del VAR ha de ser estricta i molt més rigorosa si volem que eixe sistema siga equitatiu, i pel que hem vist fins ara, no ho és.



Partits molt importants

Els propers encontres que té el Valencia CF seran vitals per a conquerir els objectius de la temporada, on es juga el ser o no ser, tant en Lliga com en Champions. Comencem per la cita de hui en el Coliseum, davant el Getafe, seguirem amb l'Atlético de Madrid en Mestalla i passarem per Itàlia per enfrontar-nos a l'Atalanta. Quasi res porta el diari! Si ens centrem en l'equip de Bordalás, l'única manera de superar l'eliminació de la Copa seria aconseguir la victòria i sumar tres punts, d'eixa forma superaríem al Getafe en la classificació i continuaríem mirant'Atlético de Madrid pel retrovisor.

És l'hora de demostrar que el Valencia CF, i sobretot Celades, són competitius al 100 %. Davant ens espera un equip molt antipàtic, que sempre disputa el baló al límit i no regala res al rival. El Getafe s'ha instal·lat allà dalt en la classificació i serà molt difícil superar-lo, però tampoc és impossible. Ara bé, si no igualem la intensitat i les ganes dels jugadors blavets, anirem per l'aire, com va passar el dia del Mallorca. La motivació és una ferramenta molt poderosa, si jo fora Celades tractaria de mentalitzar el meu equip que el Coliseum Alfonso Pérez, és Stamford Bridge i el Getafe, el Chelsea (almenys tenen un equipatge molt semblant). Amunt! Ara més que mai.