Diakhaby i Mangala s'han ofegat

Mals temps per a ser valencianista. El Valencia CF cau en picat i no hi ha manera d'obrir el paracaigudes. Si no tapona la porteria i deixa d'encaixar tants gols, continuarem en caiguda lliure i ja vorem quan para açò. Portem molt mala marxa i necessitem reaccionar de manera urgent, el 3-0 d'Anoeta, junt al 4-1 en San Siro, el 3-0 en Getafe i el 4-1 de Son Moix, confirmen una tendència molt perillosa, sobretot quan l'equip juga fora de casa. Esperem que el virus de la incompetència i la inoperància no aparega en Mestalla, perquè si ho fa, l'equip i l'entrenador estaran sentenciats.

Curiosament, el passat dissabte, un grup del centre excursionista de Riba-roja estiguérem escalant la gran diagonal de Peña Telera, en el Pirineu aragonés. Jo volia acabar a bona hora per vore el 'partit' Real SociedadValencia CF, en això, ens passa una cordada d'una parella que eren de Donosti; després d'intercanviar impressions sobre les condicions del gel, era inevitable que apareguera a la conversa l'encontre de la vesprada ; - Va xe! Hay que darse prisa, que esta tarde jugamos en San Sebastián contra la Real, - i em responen –no somos muy futboleros, pero la Real está muy bien esta temporada-. Tampoc és que em descobriren gran cosa però està clar que els escaladors bascs portaven millor ritme i escalaven més de pressa que els valencians: una bona metàfora per a explicar què va passar hores després en Anoeta. Una Real Sociedad amb millor ritme ens va passar per damunt sense contemplacions. El diumenge a la vesprada, ja en casa, vaig ser incapaç de vore l'encontre repetit, no tenia ganes, ni moral, per a contemplar com es va desfent el València CF d'un Celades que ja no sap cap on tirar. Un altra decepció, i ja van unes quantes.

Pareix ser que el principal problema que té ara mateix el Valencia CF és fitxar un central que done rendiment immediat. Estic d'acord. Les absències de Garay i Gabriel Paulista han provocat un forat tan gran en el centre de la defensa, que la parella Diakhaby – Mangala s'hi han ofegat, desaprofitant l'oportunitat de demostrar que estan preparats per a jugar al Valencia CF. Hui per hui, no ho estan. I amb tant d'embolic, apareix un jove del Mestalla, Hugo Guillamón, central titular de la selecció sub 19, actual campiona d'Europa', que es fica a jugar amb tota la naturalitat del món, i mostra les millors virtuts que té: la col·locació en el camp i l'eixida de baló, i de pas, els posa en evidència. He seguit la trajectòria d'Hugo Guillamón i Ferran Torres en les categories inferiors de la selecció sub 17 i sub 19, i no és estrany que el Barça estiga darrere del central valencianista, perquè té molt bones condicions per a ser un gran central. Jo ho tindria clar, si tens un bon defensa central en casa, per què buscar-lo fora? Doneu-li també l'oportunitat de fracassar, igual que es va fer amb Ferran. A mi m'agradaria vore al xiquet hui davant el Betis, vos assegure que no ho farà malament. Per cert, amunt 'Guaje' Villa!



Más opiniones de Paco Lluís.